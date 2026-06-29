Vor dem Duell im Sechzehntelfinale am Montagabend (22.30 Uhr) mahnte der ehemalige Nationalspieler an, die Südamerikaner auf keinen Fall unterschätzen zu dürfen.
"Da wird etwas auf uns zukommen": Ehemaliger DFB-Star schlägt Alarm wegen Gegenspieler
Er selbst habe sich mit seinem ehemaligen Teamkollegen vom FC Bayern München, dem 112-fachen paraguayischen Nationalspieler Roque Santa Cruz, ausgetauscht, wobei dieser die Qualitäten seines Heimatlandes deutlich hervorgehoben hätte.
"Ich habe mit Roque Santa Cruz gesprochen, also die werden aggressiv sein. Die haben das Messer zwischen den Zähnen schon. Da wird wieder sowas auf uns zukommen“, sagte Schweinsteiger in der ARD.
Vor allem einen Spieler müsste die DFB-Elf besonders im Auge behalten: Miguel Almiron von MLS-Klub Atlanta United. "Sie haben auch die ein oder andere fußballerische Qualität. Almiron, mit dem habe ich mal in der gleichen Zeit in der MLS gespielt. Der wurde zum Spieler der Saison gewählt. Auch einer, der unfassbar gut ist, technisch gut ist. Das wird eine Aufgabe für uns, ganz klar", so der 41-Jährige.
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Almiron sieht gegen die Türkei Rot wegen zugehaltenem Mund
Almiron war in den ersten beiden Gruppenspielen Paraguays gegen die USA (1:4) und die Türkei (1:0) jeweils in der Startelf gestanden. Gegen die Türken sorgte er dabei sogar für ein Novum, schließlich flog er als erster Spieler überhaupt mit Rot vom Platz, nachdem er sich bei einer Auseinandersetzung mit Mert Müldür den Mund zugehalten hatte. Im letzten Vorrundenspiel gegen Australien fehlte er somit gesperrt.
Paraguay hatte die Gruppe D als einer der besten acht Dritten mit vier Zählern abgeschlossen. Einer Pleite gegen Co-Gastgeber USA und einem glücklichen Sieg über die Türkei folgte zum Abschluss ein torloses Unentschieden gegen die Australier.
Das DFB-Team wiederum beendete die Gruppenphase trotz der Niederlage zum Abschluss gegen Ecuador (1:2) als Sieger. Sechs Punkte aus den beiden Aufeinandertreffen gegen Curacao (7:1) und die Elfenbeinküste (2:1) reichten dafür aus.
Häufig gestellte Fragen
Ihr Dachverband DFB wurde am 28. Januar 1900 gegründet. Achte Jahre und gut zwei Monate später, im April 1908, stieg das erste Länderspiel. Dieses verlor die deutsche Nationalmannschaft in der Schweiz mit 3:5.
Anders als andere Nationalmannschaften hat die deutsche kein festes Heimstadion. Deutschland spielt im Berliner Olympiastadion, in der Münchner Allianz Arena, im Dortmunder Signal Iduna Park aber auch in anderen Anlagen.
Das lässt sich aufgrund Deutschlands vieler Spielstätten nicht pauschal sagen.
Die deutsche Nationalmannschaft hat sich viermal zum Weltmeister, dreimal zum Europameistermeister und 2017 zum Konföderationen-Pokalsieger gekrönt.
Lothar Matthäus ist mit 150 Auftritten Deutschlands Rekordnationalspieler. Ebenfalls auf dem Podest und dreistellig sind Miroslav Klose (137) sowie Thomas Müller (131).
Mit 71 Treffern in 137 Länderspielen führt Miroslav Klose vor Gerd Müller, der in 62 Auftritten 68-mal eingenetzt hat.
Unter anderem Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Lothar Matthäus, Miroslav Klose, Philipp Lahm, Manuel Neuer, Toni Kroos u.v.m.
In erster Linie "DFB Team", aber etwa auch "DFB Auswahl".