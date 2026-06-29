"Da wird etwas auf uns zukommen": Ehemaliger DFB-Star schlägt Alarm wegen Gegenspieler

Er selbst habe sich mit seinem ehemaligen Teamkollegen vom FC Bayern München, dem 112-fachen paraguayischen Nationalspieler Roque Santa Cruz, ausgetauscht, wobei dieser die Qualitäten seines Heimatlandes deutlich hervorgehoben hätte.

"Ich habe mit Roque Santa Cruz gesprochen, also die werden aggressiv sein. Die haben das Messer zwischen den Zähnen schon. Da wird wieder sowas auf uns zukommen“, sagte Schweinsteiger in der ARD.

Vor allem einen Spieler müsste die DFB-Elf besonders im Auge behalten: Miguel Almiron von MLS-Klub Atlanta United. "Sie haben auch die ein oder andere fußballerische Qualität. Almiron, mit dem habe ich mal in der gleichen Zeit in der MLS gespielt. Der wurde zum Spieler der Saison gewählt. Auch einer, der unfassbar gut ist, technisch gut ist. Das wird eine Aufgabe für uns, ganz klar", so der 41-Jährige.