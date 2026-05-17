CR7 weiter ohne Titel! Al-Nassr verliert Finale der AFC Champions League Two

Al-Nassr war als klarer Favorit in das Spiel um den Titel im zweiten Klubwettbewerb des asiatischen Verbandes AFC gegangen. Doch im heimischen King Saud University Stadium schockten die vom Deutschen Jens Wissing (38) trainierten Japaner Ronaldo und dessen Mitspieler.

Trotz deutlicher Überlegenheit und zahlreicher Chancen insbesondere in der zweiten Halbzeit fand Al-Nassr vor 26.000 Zuschauern keinen Weg an der kompakten Defensive der Gäste vorbei. Den entscheidenden Treffer für Osaka erzielte Deniz Hummet nach 29 Minuten.