Brisante Aktion nach Triumph über England: Droht Argentinien im Vorfeld des WM-Finals eine Strafe?

Grund dafür ist eine Aktion während des ausgiebigen Jubels mit den Fans im Mercedes-Benz-Stadium in Atlanta.

Während der Feierlichkeiten jubelten die argentinischen Spieler mit einem Fan-Banner, auf dem zu lesen war: "Las Malvinas son Argentinas" ("Die Malwinen sind argentinisch"). Das Banner war zunächst auf den Rängen zu sehen, tauchte später aber auch auf dem Rasen auf. Laut The Athletic habe Mittelfeldspieler Giovani Lo Celso es zunächst gehalten und auch Routinier Nicolas Otamendi sowie Verteidiger Lisandro Martinez waren beteiligt. Später lag es auf dem Rasen, die siegreichen Spieler der Albiceleste versammelten sich darum und jubelten damit.

Das Banner ist insofern problematisch, als die FIFA deutlich gemacht hat, dass sie keine politischen Aussagen und Symbole auf Flaggen in Stadien toleriert.

Im Regelwerk des International Football Association Board (IFAB) heißt es dazu: "Die Ausrüstung darf keine politischen, religiösen oder persönlichen Slogans, Aussagen oder Bilder enthalten. Die Spieler dürfen keine Unterwäsche tragen, auf der politische, religiöse oder persönliche Slogans, Aussagen oder Bilder zu sehen sind, oder Werbung, die über das Logo des Herstellers hinausgeht. Bei jedem Verstoß werden der Spieler und/oder die Mannschaft vom Wettbewerbsveranstalter, dem nationalen Fußballverband oder der FIFA sanktioniert."



