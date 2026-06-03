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Belgium v Wales - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport
Harry Sherlock und Adhe Makayasa

Belgien bei der WM 2026, Kader: Wer steht im Aufgebot? Und wer fehlt?

Weltmeisterschaft
Belgien

Alles, was Ihr über den Kader Belgiens für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 wissen müsst.

Belgien startet als Geheimfavorit auf den Titel bei der Weltmeisterschaft 2026. Die Roten Teufel hatten in den letzten Jahren einige der besten Spieler der Welt in ihren Reihen, doch ihre "Goldene Generation" verpasste den Turniersieg. 

Belgien nahm bisher an 13 Turnieren teil und verpasste die Turniere 1958 bis 1966 sowie 1974, 1978, 2006 und 2010. 1950 meldete das Land nicht. 2018 erreichte die von Kevin De Bruyne angeführte Auswahl das Halbfinale und sicherte sich nach einem 2:0-Erfolg über England Platz drei. 2026 könnte die Mannschaft zwei Schritte weitergehen und sowohl das Finale erreichen als auch gewinnen.

  • Wales v Belgium - Group J FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Torhüter

    Mit Thibaut Courtois verfügt Belgien über einen der besten Torhüter der Welt. Der Torwart von Real Madrid hat bereits über 100 Länderspiele bestritten und erhielt nach starken Leistungen beim dritten Platz der "Roten Teufel" bei der Weltmeisterschaft 2018 den Goldenen Handschuh.

    Courtois wird unterstützt von Manchester-United-Torhüter Senne Lammens, der sich seit seiner Ankunft in Old Trafford zu einem der besten Torhüter der Premier League entwickelt hat. Das Trio vervollständigt Mike Penders, der derzeit von Chelsea an Straßburg ausgeliehen ist und eine spannende, hochkarätige Backup-Option für das Turnier darstellt.

    SpielerVerein
    Thibaut CourtoisReal Madrid
    Senne LammensManchester United
    Mike PendersStraßburg (ausgeliehen von Chelsea)
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  • SOCCER FRIENDLY MEXICO VS BELGIUMAFP

    Verteidiger

    In der Abwehr hat Belgien nach dem Rücktritt der Stammspieler Jan Vertonghen und Toby Alderweireld in den letzten Jahren einen großen Generationswechsel erlebt. Die Abwehr hat trotzdem viel Turniererfahrung, weil die Außenverteidiger Timothy Castagne von Fulham und Thomas Meunier von Lille schon bei früheren Endrunden eine wichtige Rolle spielten.

    Dazu kommt eine Welle junger Talente um den 22-jährigen Zeno Debast von Sporting und den 23-jährigen Koni de Winter vom AC Mailand. Maxim de Cuyper von Brighton, Arthur Theate von Eintracht Frankfurt, das Brügger Duo Brandon Mechele und Joaquin Seys sowie der hochgelobte Nathan Ngoy von Lille ergänzen den vielseitigen Abwehrkader.

    SpielerVerein
    Thomas MeunierLille
    Timothy CastagneFulham
    Arthur TheateEintracht Frankfurt
    Zeno DebastSporting CP
    Maxim De CuyperBrighton & Hove Albion
    Brandon MecheleClub Brügge
    Koni De WinterAC Mailand
    Joaquin SeysClub Brügge
    Nathan NgoyLille
  • Kevin De Bruyne BelgiumGetty Images

    Mittelfeldspieler

    Belgien verfügt nach wie vor über taktisches Talent und große Spieltiefe im Mittelfeld. Neben den erfahrenen Nationalspielern Youri Tielemans und Axel Witsel haben die "Roten Teufel" mit Kevin De Bruyne einen der besten Mittelfeldstrategen der Welt, der auch mit 34 Jahren noch Weltklasse ist.

    Das Turnier in Nordamerika könnte der letzte Auftritt von De Bruyne im Nationaltrikot sein. Zudem rücken weitere Topspieler aus der Premier League und anderen europäischen Ligen nach. Aston Villas Kraftpaket Amadou Onana und der dynamische Nicolas Raskin von den Rangers bringen Energie, während der erfahrene Spielmacher Hans Vanaken vom Club Brügge kreative Ideen und Turniererfahrung einbringt.

    SpielerVerein
    Axel WitselGirona
    Kevin De BruyneNeapel
    Youri TielemansAston Villa
    Amadou OnanaAston Villa
    Nicolas RaskinRangers
    Hans VanakenClub Brügge
  • Kevin De Bruyne Romelu Lukaku Belgium Wales 09062025Getty Images

    Angreifer

    Belgien verfügt auch vor diesem Turnier wieder über eine beeindruckende Auswahl an Offensivoptionen. An der Spitze steht Romelu Lukaku, der als kraftvoller, körperbetonter und torgefährlicher Ankerpunkt im Sturm fungiert, während die "Roten Teufel" auf den Flügeln mit Jeremy Doku von Manchester City und Leandro Trossard von Arsenal über großes, explosives Talent verfügen.

    Zudem sorgt eine vielseitige zweite Reihe dafür, dass auch dichte Abwehrreihen knackbar sind. Die Stürmer Charles de Ketelaere und Alexis Saelemaekers verbinden Torinstinkt mit Spielübersicht, während die Flügelspieler Dodi Lukebakio von Benfica, Diego Moreira von Straßburg und der Nachwuchsspieler Matias Fernandez-Pardo von Lille Tempo und Technik einbringen.

    SpielerVerein
    Jeremy DokuManchester City
    Romelu LukakuNeapel
    Leandro TrossardArsenal
    Dodi LukebakioBenfica
    Charles De KetelaereAtalanta
    Alexis SaelemaekersAC Mailand
    Diego MoreiraStraßburg
    Matias Fernandez-PardoLille
  • Belgium v Liechtenstein - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Belgiens Starspieler

    Kevin De Bruyne zählt zu den kreativsten Spielern im Weltfußball und will bei der Weltmeisterschaft einen bleibenden Eindruck hinterlassen, bevor er seine Karriere beendet. Romelu Lukaku ist ein Stürmer der Extraklasse und kann unter allen Umständen ein Tor erzielen, obwohl er in der Saison 2025/26 kaum zum Einsatz kam.

    Im Tor gilt Thibaut Courtois als einer der Besten der Welt, während die starken Dribblings von Jeremy Doku und Leandro Trossard eine gefährliche Waffe sind.

  • SOCCER BELGIUM RED DEVILS TRAININGAFP

    Voraussichtliche Startelf Belgiens für die Weltmeisterschaft 2026

    Courtois wird bei der Weltmeisterschaft mit ziemlicher Sicherheit das Tor Belgiens hüten. 

    In der Abwehr sollen Meunier und Castagne die Defensive stabilisieren, während De Bruyne und Tielemans die gegnerische Abwehr knacken wollen. 

    Doku und Trossard unterstützen Lukaku im Angriff und können jeder Abwehr im Turnier Probleme bereiten. 

    Voraussichtliche Startelf Belgiens (4-3-3): Courtois; Meunier, Mechele, Theate, Castagne; Tielemans, De Bruyne, Witsel; Trossard, Lukaku, Doku. 

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