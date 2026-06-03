Belgien bei der WM 2026, Kader: Wer steht im Aufgebot? Und wer fehlt?

Belgien startet als Geheimfavorit auf den Titel bei der Weltmeisterschaft 2026. Die Roten Teufel hatten in den letzten Jahren einige der besten Spieler der Welt in ihren Reihen, doch ihre "Goldene Generation" verpasste den Turniersieg.

Belgien nahm bisher an 13 Turnieren teil und verpasste die Turniere 1958 bis 1966 sowie 1974, 1978, 2006 und 2010. 1950 meldete das Land nicht. 2018 erreichte die von Kevin De Bruyne angeführte Auswahl das Halbfinale und sicherte sich nach einem 2:0-Erfolg über England Platz drei. 2026 könnte die Mannschaft zwei Schritte weitergehen und sowohl das Finale erreichen als auch gewinnen.