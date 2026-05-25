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VfL Wolfsburg v SC Paderborn - Bundesliga Playoff Leg OneGetty Images Sport
Oliver Maywurm

ARD, ZDF oder SAT.1 für SC Paderborn vs. VfL Wolfsburg? Das Rückspiel der Relegation heute live im TV und Live Stream sehen

1. Bundesliga Qualifikation
Paderborn - VfL Wolfsburg
Paderborn
VfL Wolfsburg

In Paderborn steigt heute das Rückspiel in der Relegation zwischen dem SCP und dem VfL Wolfsburg. Wird die Partie live im Free-TV übertragen?

Der VfL Wolfsburg will sich endgültig retten und den Klassenerhalt doch noch schaffen, der SC Paderborn träumt vom dritten Bundesliga-Aufstieg der Vereinsgeschichte. Nach dem 0:0 im Hinspiel fällt heute (Montag, 25. Mai) im Rückspiel die Entscheidung. Der SCP hat Heimrecht, der Anpfiff ertönt um 20.30 Uhr.


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Hier bei GOAL erhaltet Ihr jetzt alle Informationen zur Übertragung des Relegationsrückspiels Paderborn gegen Wolfsburg live im TV und Livestream.

  • ARD, ZDF oder SAT.1 für SC Paderborn vs. VfL Wolfsburg? Das Rückspiel der Relegation heute live im TV und Live Stream sehen

    Nach dem 0:0 im Hinspiel vergangenen Donnerstag ist alles offen, dementsprechend wird das Rückspiel zwischen dem SC Paderborn und dem VfL Wolfsburg mit Spannung erwartet. Und Ihr könnt live im Free-TV dabei sein!

    SAT.1 überträgt das Rückspiel der Bundesliga-Relegation am Montagabend (25. Mai) live und frei empfangbar in voller Länge. Wenn Ihr gerade keinen Fernseher zur Hand habt, könnt Ihr Paderborn gegen Wolfsburg zudem kostenlos im Livestream bei Joyn oder ran.de verfolgen.

    Moderator Matthias Opdenhövel begrüßt Euch bei SAT.1 heute bereits um 19.50 Uhr live aus Paderborn. Ab 20.30 Uhr rollt dann der Ball, kommentiert wird das Spiel von Jonas Friedrich.

    SAT.1 ist aber nicht der einzige Sender, der das Rückspiel in der Relegation zwischen Paderborn und Wolfsburg heut live im Programm hat. Wie schon beim Hinspiel überträgt auch Sky die Partie, sowohl im TV als auch via Livestream bei WOW oder SkyGo. Wer sich Paderborn vs. Wolfsburg live bei Sky anschauen will, benötigt dafür ein Abo.

    Auf Sky Sport Top Event und Sky Sport Bundesliga beginnt die Übertragung live aus Paderborn um 19.45 Uhr. Kommentator des Relegationsrückspiels ist Kai Dittmann.

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  • Paderborn Wolfsburg(C)Getty Images

    ARD, ZDF oder SAT.1 für SC Paderborn vs. VfL Wolfsburg? Das Rückspiel der Relegation heute live im TV und Live Stream sehen - Die Übertragung in der Übersicht

    Übertragung live im Free-TV / kostenlosen Livestream:


    Spiel

    SC Paderborn vs. VfL Wolfsburg

    Wettbewerb

    Relegation, Rückspiel (Hinspiel: 0:0)

    Datum

    Montag, 25. Mai 2026

    Anstoß

    20.30 Uhr

    Übertragungsbeginn

    19.50 Uhr

    Übertragung live im Free-TV

    SAT.1

    Übertragung kostenlos im Livestream

    Joyn / ran.de

    Moderator

    Matthias Opdenhövel

    Kommentator

    Jonas Friedrich


    Übertragung live im Pay-TV / Livestream:


    Spiel

    SC Paderborn vs. VfL Wolfsburg

    Wettbewerb

    Relegation, Rückspiel (Hinspiel: 0:0)

    Datum

    Montag, 25. Mai 2026

    Anstoß

    20.30 Uhr

    Übertragungsbeginn

    19.45 Uhr

    Übertragung live im Pay-TV

    Sky

    Übertragung im Livestream

    WOW / SkyGo

    Kommentator

    Kai Dittmann


  • ARD, ZDF oder SAT.1 für SC Paderborn vs. VfL Wolfsburg? Das Rückspiel der Relegation heute live im TV und Live Stream sehen - Die Relegation der letzten fünf Jahre

    Paderborn geht nach dem 0:0 im Hinspiel mit einer guten Ausgangsposition ins Rückspiel vor heimischer Kulisse. Der Blick auf die jüngere Vergangenheit der Relegation macht dem SCP allerdings wenig Hoffnung darauf, es in die Bundesliga zu schaffen.

    Denn in den letzten fünf Jahren scheiterte der Zweitligist in der Relegation stets. 2021 hoffte Holstein Kiel nach einem 1:0-Auswärtssieg beim 1. FC Köln auf den Coup, verlor das Rückspiel zuhause dann aber mit 1:5. Ein Jahr später war es ähnlich: Der Hamburger SV gewann das Hinspiel bei Hertha BSC mit 1:0, im Rückspiel drehten die Berliner allerdings den Spieß um und gewannen mit 2:0.

    2023 war es dann eine ziemlich klare Angelegenheit für den VfB Stuttgart gegen den HSV, ehe 2024 mit Fortuna Düsseldorf der Zweitligist nach dem Hinspiel wieder große Hoffnungen hatte. Mit 3:0 hatten die Fortunen beim VfL Bochum gewonnen, verspielten den Vorsprung jedoch im Rückspiel und verloren letztlich im Elfmeterschießen. Fast genau so dramatisch war es vergangenes Jahr, als zwischen der SV Elversberg und dem 1. FC Heidenheim schon alles auf eine Verlängerung hinaus lief, ehe Leo Scienza in letzter Sekunde das entscheidende 2:1 für den Erstligisten erzielte.


    Jahr

    Duell

    Hinspiel

    Rückspiel

    Sieger

    2021

    1. FC Köln vs. Holstein Kiel

    0:1

    5:1

    Köln

    2022

    Hertha BSC vs. Hamburger SV

    0:1

    2:0

    Hertha

    2023

    VfB Stuttgart vs. Hamburger SV

    3:0

    3:1

    VfB

    2024

    VfL Bochum vs. Fortuna Düsseldorf

    0:3

    6:5 i.E.

    Bochum

    2025

    1. FC Heidenheim vs. SV Elversberg

    2:2

    2:1

    Heidenheim


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