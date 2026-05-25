ARD, ZDF oder SAT.1 für SC Paderborn vs. VfL Wolfsburg? Das Rückspiel der Relegation heute live im TV und Live Stream sehen

Nach dem 0:0 im Hinspiel vergangenen Donnerstag ist alles offen, dementsprechend wird das Rückspiel zwischen dem SC Paderborn und dem VfL Wolfsburg mit Spannung erwartet. Und Ihr könnt live im Free-TV dabei sein!

SAT.1 überträgt das Rückspiel der Bundesliga-Relegation am Montagabend (25. Mai) live und frei empfangbar in voller Länge. Wenn Ihr gerade keinen Fernseher zur Hand habt, könnt Ihr Paderborn gegen Wolfsburg zudem kostenlos im Livestream bei Joyn oder ran.de verfolgen.

Moderator Matthias Opdenhövel begrüßt Euch bei SAT.1 heute bereits um 19.50 Uhr live aus Paderborn. Ab 20.30 Uhr rollt dann der Ball, kommentiert wird das Spiel von Jonas Friedrich.

SAT.1 ist aber nicht der einzige Sender, der das Rückspiel in der Relegation zwischen Paderborn und Wolfsburg heut live im Programm hat. Wie schon beim Hinspiel überträgt auch Sky die Partie, sowohl im TV als auch via Livestream bei WOW oder SkyGo. Wer sich Paderborn vs. Wolfsburg live bei Sky anschauen will, benötigt dafür ein Abo.

Auf Sky Sport Top Event und Sky Sport Bundesliga beginnt die Übertragung live aus Paderborn um 19.45 Uhr. Kommentator des Relegationsrückspiels ist Kai Dittmann.