Auf einer Pressekonferenz vor dem Testspiel am kommenden Freitag gegen die Schweiz brach der DFB-Kapitän eine Lanze für Rüdiger. Aufgrund einiger Fehltritte bei Real Madrid, körperlicher Probleme und dürftigen Leistungen bei den letzten Auftritten im DFB-Trikot droht dem 33-Jährigen die Bank hinter Jonathan Tah und Nico Schlotterbeck.
Antonio Rüdiger im DFB-Team verzichtbar? Joshua Kimmich verteidig Star von Real Madrid
Kimmich verteidigt Rüdiger: "Diese Erfahrung kann uns im Turnier sehr helfen"
Dennoch steht für Kimmich fest: "Toni ist ein sehr wichtiger Spieler. Ich habe manchmal das Gefühl, in Deutschland wird vergessen, was der in den letzten Jahren alles geleistet hat. Toni spielt unumstritten Stamm bei Real Madrid, steht fast jedes Jahr mindestens im Viertel- oder Halbfinale der Champions League. Diese Erfahrung kann uns im Turnier sehr helfen."
Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte Rüdiger nach dessen Ausraster im spanischen Pokalfinale gegen den FC Barcelona Ende Mai öffentlich verwarnt und gesagt: "Er weiß meine Meinung, dass es nicht gut ist und dass das Limit auch erreicht ist. Er weiß auch, dass das nicht mehr passieren darf, sonst hat es größere Konsequenzen."
Rüdiger hatte den Schiedsrichter beschimpft und mit einem Gegenstand beworfen und wurde anschließend für sechs Spiele gesperrt. Zuletzt sorgte er mit einem harten Einsteigen gegen Getafes Rico für Wirbel. Dieser warf Rüdiger vor, er habe versucht "mir das Gesicht einzuschlagen".
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Rüdiger im DFB-Team wegen Tah und Schlotterbeck verzichtbar?
Sportlich gesehen ensteht vor der WM eine Verzichtbarkeitsdebatte um Rüdiger mit Blick auf das Duo Tah und Schlotterbeck. Weil Nagelsmann unbedingt einen Linksfuß mit Spielaufbau-Qualitäten in der Innenverteidigung spielen lassen will und Tah beim aktuell alles dominierenden FC Bayern eine bärenstarke Debüt-Saison spielt, droht dem einstigen DFB-Abwehrchef die Bank.
Auch, weil er sich bei einem seiner letzten DFB-Auftritten nicht unbedingt mit Ruhm bekleckerte. Denn gemeinsam mit dem damals debütierenden Nnamdi Collins gab besonders Rüdiger eine äußerst schlechte Figur beim WM-Quali-Debakel in der Slowakei ab. Beim Sieg über Nordirland wenige Tage später machte Rüdiger dann sein bis dato letztes Länderspiel
Anschließend streikte mal wieder der Körper. Eine schwere Muskelverletzung setzte ihn fast drei Monate außer Gefecht, zu Beginn des Jahres war es wieder das Knie, das ihn sechs Pflichtspiele für Real kostete.
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Nagelsmann: Rüdiger-Rückkehr als Abwehrchef? "Das ergibt dann keinen Sinn"
Das bereitet auch dem Bundestrainer im WM-Jahr Sorgen, weshalb er es als "nicht in Stein gemeißelt" erachtete, das Rüdiger als Abwehrchef der Nationalmannschaft zurückkehren wird.
"Es liegt viel an seiner Leistung. Ich habe ein super Verhältnis zu Antonio, einen guten Austausch über alle Facetten, in welcher Rolle er zurückkommen kann oder auch nicht zurückkommt, weil er nicht fit ist. Er hatte große Probleme mit seinem Knie und lange gebraucht", sagte Nagelsmann in seinem vieldiskutierten kicker-Interview Anfang des Monats.
Die "große Fähigkeit" des 33-Jährigen seien "die Eins-gegen-eins-Situationen im engen Raum. da ist er außergewöhnlich gut, ein richtig guter Zweikämpfer. Antonio muss 100 Prozent fit und gesund sein. Wenn er so Wehwehchen hat, die er auch bei uns teilweise hatte, kommt er nicht an sein Leistungslimit, und das ergibt dann keinen Sinn. Aber er ist da auf einem guten Weg."
Rüdiger selbst weiß um die Diskussionen um seine Person mit Blick auf die Nationalmannschaft und gab sich jüngst einsichtig. "Die Diskussion zeigt mir noch einmal, dass ich eine Verantwortung habe, der ich in manchen Momenten nicht gerecht geworden bin. Ich nehme seriös und sachlich vorgetragene Kritik ernst, weil ich selbst weiß, dass ich Szenen hatte, die deutlich drüber waren. Ich will kein Unruheherd sein, sondern Stabilität und Sicherheit geben."