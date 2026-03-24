Antonio Rüdiger im DFB-Team verzichtbar? Joshua Kimmich verteidig Star von Real Madrid

Dennoch steht für Kimmich fest: "Toni ist ein sehr wichtiger Spieler. Ich habe manchmal das Gefühl, in Deutschland wird vergessen, was der in den letzten Jahren alles geleistet hat. Toni spielt unumstritten Stamm bei Real Madrid, steht fast jedes Jahr mindestens im Viertel- oder Halbfinale der Champions League. Diese Erfahrung kann uns im Turnier sehr helfen."

Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte Rüdiger nach dessen Ausraster im spanischen Pokalfinale gegen den FC Barcelona Ende Mai öffentlich verwarnt und gesagt: "Er weiß meine Meinung, dass es nicht gut ist und dass das Limit auch erreicht ist. Er weiß auch, dass das nicht mehr passieren darf, sonst hat es größere Konsequenzen."

Rüdiger hatte den Schiedsrichter beschimpft und mit einem Gegenstand beworfen und wurde anschließend für sechs Spiele gesperrt. Zuletzt sorgte er mit einem harten Einsteigen gegen Getafes Rico für Wirbel. Dieser warf Rüdiger vor, er habe versucht "mir das Gesicht einzuschlagen".