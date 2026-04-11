Alles zerstört! Schuhe und Trikots des FC Basel verbrannt - Topspiel muss abgesagt werden

"Aufgrund der entstandenen Schäden sowie der Tatsache, dass die gesamten Katakomben bis auf Weiteres amtlich versiegelt sind und kein einsatzfähiges Spiel- und Medizinmaterial zur Verfügung steht, ist die Durchführung des Auswärtsspiels für den FCB nicht möglich", teilte der Schweizer Meister mit.

Ein Feuer mit starker Rauchentwicklung im Stadion St.-Jakob-Park hatte am späten Freitagabend erhebliche Schäden verursacht. Verletzt wurde niemand. Allerdings war der gesamte Bereich des Profiteams um die Ex-Bundesligaprofis Xherdan Shaqiri und Marwin Hitz vollständig zerstört worden - "unter anderem die Garderoben, Materialräume sowie sämtliche Spieler- und Trainermaterialien", hieß es in der Klubmitteilung.