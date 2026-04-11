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Alles zerstört! Schuhe und Trikots des FC Basel verbrannt - Topspiel muss abgesagt werden

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Ein folgenschweres Feuer sorgt dafür, dass der FC Basel das Topspiel in der Schweiz absagen muss.

Keine Fußballschuhe mehr - und auch keine Trikots: Ein Brand im Kabinentrakt des Schweizer Erstligisten FC Basel hat zur Spielabsage der Partie am Samstagabend beim FC Thun geführt. 

  • FC Basel: "Schäden machen Durchführung des Auswärtsspiels nicht möglich"

    "Aufgrund der entstandenen Schäden sowie der Tatsache, dass die gesamten Katakomben bis auf Weiteres amtlich versiegelt sind und kein einsatzfähiges Spiel- und Medizinmaterial zur Verfügung steht, ist die Durchführung des Auswärtsspiels für den FCB nicht möglich", teilte der Schweizer Meister mit.

    Ein Feuer mit starker Rauchentwicklung im Stadion St.-Jakob-Park hatte am späten Freitagabend erhebliche Schäden verursacht. Verletzt wurde niemand. Allerdings war der gesamte Bereich des Profiteams um die Ex-Bundesligaprofis Xherdan Shaqiri und Marwin Hitz vollständig zerstört worden - "unter anderem die Garderoben, Materialräume sowie sämtliche Spieler- und Trainermaterialien", hieß es in der Klubmitteilung.

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    FC Basel: Brandursache noch nicht geklärt

    "Vom erheblichen Sachschaden betroffen sind zudem persönliche Fußball-Schuhe, sämtliches Spiel- und Ersatzmaterial (Trikots, Trainingsmaterial usw.) sowie medizinisches und technisches Equipment, das für den Spielbetrieb benötigt wird und kurzfristig nicht ersetzt werden kann", so der FC Basel weiter.

    Die Liga stimmte deshalb dem Antrag des Vereins auf eine Spielverlegung zu. Ein Nachholtermin steht noch nicht fest. Die Brandursache ist noch nicht geklärt, die Kriminalpolizei ermittelt. Der Verein steht in engem Austausch mit den zuständigen Behörden.

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