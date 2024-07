Gastgeber & Stadien: Wo findet die EM 2028 statt?

Die UEFA EURO 2024 in Deutschland entfachte wieder das Fußballfieber - doch nach der EM ist vor dem EM. Wo findet das Turnier 2028 statt?

Auch wenn für Deutschland bereits im Viertelfinale gegen Spanien (1:2 n.V.) Schluss war, so sorgte die UEFA EURO 2024 zumindest wieder für ein kleines Fußballmärchen und entfachte eine nie da gewesene Euphorie im Lande. Doch nach der EM ist bekanntlich vor der EM.

Da fragen sich zurecht viele Fußballfans, wo findet eigentlich die EM 2028 statt? Wer ist der Gastgeber der UEFA EURO 2028? GOAL liefert in diesem Artikel alle Antworten auf die interessanten Fragen.

UEFA EURO 2028: Die Rahmendaten der EM 2028

Turnier UEFA EURO 2028 Datum Juni 2028 bis Juli 2028 Nationen 24 (32*)

Die Gastgeber: Wo findet die EM 2028 statt?

Im Gegensatz zur UEFA EURO 2024, die mit Deutschland nur in einem Land stattfand, wird die EM 2028 wieder in mehreren Ländern ausgetragen - genauer gesagt im United Kingdom, wobei hier Spiele in England, Schottland, Wales und in Nordirland stattfinden werden, sowie in Irland selbst.

Dies gab die UEFA offiziell am 10. Oktober 2023 in Nyon bekannt, wobei das Vereinigte Königreich Großbritanniens sowie Irland als Gastgeber der EM 2028 bekanntgegeben wurden. Wiederum vier Jahre später findet die UEFA EURO 2032 übrigens in Italien und der Türkei statt.

* Eine mögliche Neuerung bei der UEFA EURO 2028 könnte zudem sein, dass die Anzahl der Teilnehmer weiter erhöht wird und anstatt wie bisher 24 Mannschaften künftig 32 Nationen daran teilnehmen werden.

EM 2028: In welchen Stadien wird gespielt?

Bei der EM 2028 wird genau wie bei der EURO 2024 in Deutschland in zehn Stadien gespielt, wobei jeder der fünf gastgebenden Verbände mit einem Stadion vertreten sein wird.

Während in London gleich in zwei Stadien gespielt wird, sind das Old Trafford von Manchester United oder Anfield vom FC Liverpool kein Austragungsort bei der EM 2028.

Stadion Stadt (Verband) Kapazität Wembley Stadium London (England) 90.652 Millennium Stadium Cardiff (Wales) 73.952 Tottenham Hotspur Stadium London (England) 62.322 City of Manchester Stadium Manchester (England) 61.000 Everton Stadium Liverpool (England) 52.679 St. James’ Park Newcastle (England) 52.305 Villa Park Birmingham (England) 52.190 Hampden Park Glasgow (Schottland) 52.032 Dublin Arena Dublin (Irland) 51.711 Casement Park Belfast (Nordirland) 30.000

Hinter Nordirland als Gastgeber steht allerdings noch ein großes Fragezeichen. Denn wie sich die Sportschau Anfang Juli 2024 auf UEFA-Kreise beruft, plagen die Nordiren große finanzielle Probleme, was einen Umbau der aktuellen Stadionruine des Casement Park anbelangt.

Es klafft demnach ein Finanzloch von rund 200 Millionen Euro, wobei Großbritannien den Fehlbetrag laut BBC nicht ausgleichen wolle. Jarlath Burns, Präsident für gälische Sportarten, sagte dem Belfast Telegraph: "Es sieht nicht so aus, als würden wir die EM bekommen.“