Die EM 2024 ist das Highlight im kommenden Jahr, gesucht wird ein neuer Europameister. Zahlreiche spannende Spiele stehen an, doch wie viele gibt es?

Wer wird Nachfolger der Azzurri? Die EM 2024 im kommenden Jahr wird es zeigen, wenn 24 qualifizierte Mannschaften den Erben von Europameister Italien suchen. Spannende Spiele sind beim Turnier in Deutschland jedenfalls garantiert.

Doch wie viele Spiele gibt es bei der EM 2024 eigentlich insgesamt, bis der neue Europameister feststeht? GOAL verrät es Euch in diesem Artikel.

EM 2024: Die Zahlen und Fakten

Turnier UEFA EURO 2024 Ort Deutschland Zeit 14. Juni 2024 - 14. Juli 2024 Mannschaften 24

Wie schon bei der EM 2021 werden sich auch für das Endrundenturnier 2024 insgesamt 24 Mannschaften qualifizieren. Diese werden anschließend in sechs Gruppen mit jeweils vier Mannschaften gelost.

Wie viele Spiele gibt es bei der EM 2024?

Jedes Team bestreitet in der Gruppenphase jeweils drei Spiele, wobei sich daraus in der gesamten Gruppenphase insgesamt 36 Spiele ergeben. 16 von 24 Mannschaften qualifizieren sich dann für das Achtelfinale.

Dort kommen weitere acht Spiele hinzu, im Viertelfinale nochmals vier Partien, sowie zwei Duelle im Halbfinale und am Ende noch das Finale. Ein Spiel um Platz 3, wie von den Weltmeisterschaften bekannt, wird es bei der EM 2024 nicht geben.

Bis der neue Europameister feststeht, werden also eine ganze Anzahl an Spielen vergehen. Wie viele Spiele es bei der EM 2024 am Ende genau gibt? Die richtige Antwort lautet: 51 Spiele. Die beiden Finalisten werden dabei jeweils sieben Spiele bestreiten.