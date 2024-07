Bleibt Lamine Yamal nach dem EM-Halbfinale gleich in München? Wenn es nach einem Bayern-Spieler geht, dann schon.

Lamine Yamal weilte am Dienstagabend mit Spanien in der Allianz Arena in München, die Iberer zogen nach einem 2:1 gegen Frankreich ins Finale der UEFA EURO 2024 ein. Im Fokus stand dabei auch Lamine Yamal, der gerne gleich in der bayerischen Landeshauptstadt bleiben darf - jedenfalls wenn es nach den Bayern-Fans und einem Bayern-Spieler geht.