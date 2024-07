Torcedores do River Plate entoam canto racista e transfóbico contra a França diante de Enzo Fernandez ArgentinaCopa AméricaRiver PlateEnzo FernandezChelseaFrança

Meio-campista do Chelsea e da Argentina voltou ao estádio de seu ex-clube e foi recebido com gritos discriminatórios após polêmica com franceses