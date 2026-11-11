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Marc-André ter Stegen, goleiro do Barcelona emprestado ao Ajax de Amsterdã, falou com franqueza sobre os anos em que disputou com Manuel Neuer a posição de goleiro na seleção da Alemanha, admitindo que se sentiu frustrado em alguns períodos.

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Ter Stegen às vezes acreditava que merecia ter mais oportunidades de jogar, mas, ao mesmo tempo, fez questão de ressaltar seu respeito às decisões dos treinadores e sua grande admiração pelo goleiro do Bayern de Munique.

Em entrevista ao jornal alemão "Sport Bild", Ter Stegen foi questionado sobre a dificuldade de atuar na mesma época em que brilhou Neuer, diante da existência de dois goleiros de classe mundial disputando uma única posição.

Disse o goleiro alemão: "A verdade é que Manuel Neuer não é apenas um grande goleiro. Não vamos nos enganar, ele é provavelmente um dos maiores goleiros de todos os tempos. Além disso, ele gozou de grande respeito dentro da seleção nacional, e merecia isso".

E acrescentou: "Mas as lesões também o atrapalharam, e quem sabe melhor do que eu, infelizmente, o que isso significa? Ainda assim, acredito que ter certa dose de competição impulsiona o goleiro que recebe a chance de jogar a evoluir. Foi assim entre nós".

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E continuou: "Claro, a pergunta permanece: eu teria preferido ser o goleiro a jogar? Com certeza! Mas os treinadores que trabalharam conosco na seleção escolheram Manuel. Você tem que respeitar isso, e eu tenho que aceitar, pois isso simplesmente faz parte do futebol".

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Ter Stegen admitiu que nem sempre escondia sua frustração, dizendo: "Houve momentos em que tive que reprimir minha raiva e guardar minha frustração para mim mesmo? E eu às vezes xingava baixinho quando ninguém me ouvia? Com certeza!".

E prosseguiu: "Também houve momentos em que senti que talvez merecesse uma oportunidade maior".

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"O mais amargo"

Questionado especificamente sobre a Copa do Mundo de 2018 na Rússia, quando Neuer voltou à seleção após uma ausência de cerca de 8 meses por causa da lesão e assumiu a posição de goleiro titular, apesar de não ter disputado partidas oficiais suficientes antes do torneio, Ter Stegen descreveu aquele episódio como o mais doloroso para ele.

Disse: "Aquele foi o momento mais amargo para mim, mas não quero voltar a falar sobre isso. No fim das contas, é o treinador quem toma a decisão. Você pode se sentir com toda a raiva do mundo, mas isso não vai mudar nada".

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As raízes da competição entre os dois goleiros remontam a muitos anos, pois Neuer continuou sendo a primeira opção da seleção da Alemanha, apesar de ter sofrido uma lesão grave durante setembro de 2017, que o afastou dos gramados por cerca de 8 meses devido a uma fratura no metatarso e à cirurgia a que se submeteu.

Ter Stegen assumiu a meta da seleção durante sua ausência e apresentou atuações sólidas que o fizeram acreditar que sua chance de jogar como titular na Copa do Mundo de 2018 estava próxima.

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Mas Joachim Löw, o treinador da Alemanha na época, decidiu reconduzir Neuer à escalação titular antes do início do Mundial, depois de este último ter participado de um amistoso contra a Áustria em junho de 2018, apesar do longo afastamento das partidas.

Neuer atuou como titular nas três partidas da Alemanha na fase de grupos, enquanto Ter Stegen permaneceu no banco de reservas, no torneio que marcou a eliminação da seleção alemã na primeira fase, pela primeira vez desde 1938.