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Sturm Graz x NK Celje: horário do jogo

Liga Europa - Rodada 4 5 de nov. de 2026 - 15:00 Graz-Liebenau Stadium

O jogo entre Sturm Graz e NK Celje começa em 05/11/2026, às 21h.

Sturm Graz x NK Celje ao vivo hoje: onde assistir na TV e no streaming?

Assuntos da semana: o que aconteceu com Sturm Graz e NK Celje?

O Sturm Graz chega com uma campanha irregular nos últimos cinco jogos: duas vitórias, dois empates e uma derrota. Na partida mais recente, empatou por 1 a 1 com o Wolfsberger AC na Bundesliga. O destaque positivo é a vitória por 1 a 0 sobre o Marseille na Europa League, enquanto o placar de 3 a 2 contra o Austria Lustenau, pela Copa, foi registrado como derrota. Em cinco jogos, o Sturm Graz marcou 13 gols e sofreu sete.

O NK Celje também vive uma fase oscilante: uma vitória, três empates e uma derrota nas últimas cinco partidas. O jogo mais recente terminou com uma vitória convincente por 4 a 0 sobre o Nafta, na SNL da Eslovênia. O empate por 2 a 2 com o RB Salzburg na Europa League segue como o resultado mais marcante, mas depois veio uma derrota por 3 a 0 para o Omonia Nicósia. Nesse período, o Celje marcou sete gols e sofreu seis.

Sturm Graz x NK Celje: escalações

Sturm Graz x NK Celje: momento das equipes

Sturm Graz x NK Celje: retrospecto dos confrontos diretos

Sturm Graz x NK Celje: as tabelas