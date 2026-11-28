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O atacante marroquino Yasser Zabiri segue escrevendo seu nome na história do Racing Santander, após chegar a 12 gols em suas primeiras 14 partidas no Campeonato Espanhol.

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Zabiri tornou-se apenas o terceiro jogador a alcançar essa marca com a camisa do clube, segundo levantamento divulgado pelo jornalista espanhol especializado em estatísticas Fran Martínez, ao lado de Chas, na temporada 1935-1936, e de Salva Ballesta, na temporada 1999-2000.

O gol histórico saiu na vitória do Racing Santander por 3 a 1 sobre o Levante, fora de casa, na sexta-feira, pela 14ª rodada do Campeonato Espanhol.

Os donos da casa haviam aberto o placar com Iván Romero, antes do fim do primeiro tempo.

O Racing, porém, voltou com força após o intervalo: Pablo García empatou, Zabiri colocou sua equipe na frente com seu 12º gol na competição, e García voltou a marcar para fazer o terceiro e selar a vitória.

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Com esse gol, o astro marroquino chegou a 12 gols em LaLiga e consolidou a terceira posição na lista de artilheiros, atrás de Kylian Mbappé (Real Madrid), com 13 gols, e do líder Raphinha (Barcelona), que tem 15. Vale lembrar que os dois marcaram 3 gols de pênalti cada um, enquanto Zabiri não balançou as redes dessa forma nenhuma vez.

Zabiri não chegou ao Racing como um atacante com longa experiência nas principais ligas europeias.

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Ele foi emprestado ao clube espanhol pelo Rennes no meio de 2026, após uma breve passagem pelo time francês, na qual não teve oportunidades regulares de jogar, depois de ter se transferido do Famalicão, de Portugal, em fevereiro do mesmo ano.

Nascido em Marrakech, em 23 de fevereiro de 2005, Zabiri iniciou sua formação na Academia Mohammed VI de Futebol, antes de se transferir para o Union Touarga, onde disputou suas primeiras partidas como profissional em janeiro de 2024.

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No meio de 2024, mudou-se para o Famalicão, de Portugal, e passou a ganhar experiência gradualmente nas competições europeias, antes de se transferir para o Rennes, da França, no início de 2026, com contrato até 2029.

Depois de 6 jogos no Campeonato Francês, foi emprestado ao Racing Santander em busca de mais minutos em campo e de uma chance para mostrar seu potencial.

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O ponto alto de sua carreira, antes da atual explosão de gols, foi a Copa do Mundo Sub-20 no Chile, em 2025, quando ajudou a seleção marroquina a conquistar o título e se destacou como um dos principais atacantes do torneio e seu artilheiro.

Esse desempenho reforçou seu status entre as jovens promessas do futebol marroquino e abriu caminho para sua transferência ao Rennes.

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No Racing, Zabiri tem mostrado clara capacidade de aproveitar os erros dos adversários e de pressionar zagueiros e goleiros, além de seu faro de gol dentro da área.

O atacante marroquino está emprestado ao Racing até o fim da temporada 2026-2027, sem opção de compra.

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Se mantiver a atual média de gols, Zabiri passa a ser candidato a desafiar as marcas históricas dos atacantes do clube, a começar pelo recorde de Salva Ballesta, que marcou 27 gols no Campeonato Espanhol na temporada 1999-2000, o maior número já alcançado por um jogador do Racing em uma única temporada da competição.