Anika não citou o nome de Neuer nas publicações, nem o acusou diretamente de traição ou de ter se envolvido em outro relacionamento amoroso.
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As publicações vieram depois de reportagens sobre uma viagem de Neuer ao Brasil na companhia de uma mulher de 23 anos, descrita pelo jornal alemão Bild como sua fisioterapeuta, embora a publicação afirme que a relação entre os dois vai além disso.
Anika deu à luz o segundo filho do casal no fim de agosto, e poucas semanas depois do parto o Bild e a RTL noticiaram a separação dos dois.
Uma das mensagens republicadas por Anika criticava a traição durante a gravidez, classificando-a como “um nível completamente diferente de maldade”, e considerava que trair uma mulher que carrega o filho do parceiro é uma decisão deliberada, e não um simples erro. O texto terminava definindo essa atitude como “nojenta”.
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Já a segunda mensagem, que parecia mais pessoal, dizia: “Com certeza vou te perdoar um dia, mas, como mãe do seu filho, nunca vou te perdoar por escolher outra garota em vez de nós”.
Segundo o Bild, que cita pessoas próximas ao Bayern de Munique, Neuer e a mulher que o acompanhou na viagem estavam próximos havia vários meses e passaram um tempo juntos na Sicília no fim de setembro.
O jornal acrescentou que os dois viajaram ao Brasil em 15 de novembro e se hospedaram em uma suíte de um resort de luxo.
Também surgiram vídeos que supostamente mostram os dois em Búzios, a nordeste da cidade do Rio de Janeiro.
Neuer viajou ao Brasil durante a recuperação de uma lesão no pé sofrida contra o Mainz, pela Bundesliga, em 7 de novembro.
O clube bávaro autorizou a viagem do goleiro alemão como parte do seu programa de recuperação. O diretor esportivo Max Eberl explicou que a viagem daria a ele a oportunidade de descansar antes de se submeter a um programa de reabilitação mais intenso no período de Natal e Ano-Novo.
Neuer já retornou a Munique nesta quarta-feira, ontem, para dar sequência à reabilitação no clube.
Em 13 de novembro, o Bild informou que Neuer havia decidido pôr fim ao casamento com Anika pouco depois do nascimento do segundo filho do casal, enquanto a emissora RTL afirmou que a separação aconteceu no início de outubro e que o goleiro alemão deixou a casa onde o casal morava.
Os dois estavam juntos havia cerca de seis anos e se casaram em novembro de 2023. Em julho de 2025, também celebraram uma festa de casamento de três dias no Tirol do Sul, na Itália.
O primeiro filho do casal, Luca, nasceu em março de 2024, e o segundo veio ao mundo em agosto passado.
Neuer não comentou as notícias sobre a separação quando foi procurado pelo Bild, e Anika também não respondeu aos questionamentos do jornal.