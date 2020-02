São Paulo coloca jovens à disposição no mercado em meio "ano de título"

Tricolor aposta em 2020 de sucesso, mas não descarta negociar alguns jovens valores para bancar as estrelas do elenco

O confia muito que 2020 será o ano para acabar com a "seca" de títulos recentes. Depois de investir bastante em contratações nos últimos dois anos, o clube acredita na experiente base montada e vê os promissores jovens serem bastante cobiçados no mercado para "bancar" Hernanes, Daniel Alves, Pato e companhia.

Carro-chefe do elenco, o ponta Antony, que está a serviço da seleção brasileira sub-23 na disputa do Pré-Olímpico, dificilmente terminará 2020 no Tricolor. Ainda que não tenha se acertado com o Ajax, com o fim da janela de transferências de janeiro, o mais provável é que ele parta para a Europa no meio desta temporada.

Outro nome que esteve muito perto de ser negociado foi o zagueiro Walce, ainda com poucas oportunidades no profissional. Ele era o principal alvo do Red Bull para a zaga, mas acabou rompendo o ligamento do joelho enquanto treinava para o Pré-Olímpico e viu esfrar o interesse do time do interior.

Assistência do Paulinho e gol de Antony logo aos 3 minutos: 1x0 pic.twitter.com/5htLLrSBVb — Goleada Info (@goleada_info) January 29, 2020

Sua trajetória poderia ser muito semelhamte, por exemplo, à de Morato. Destaque nas categorias de base, o defensor foi negociado com o sem nem sequer estrear no profissional. Os seis milhões de euros foram vistos como uma boa recompensa por um atleta que não se sabe se vai desenvolver todo o potencial que demonstra.

Alçado ao profissional na época de Rogério Ceni, Araruna esteve emprestado ao na temporada passada e rumou na janela para o Reading, da . Sem espaço no elenco, tornou-se um ativo como os outros jovens para melhorar a saúde financeira do clube do Morumbi.

Bastante utilizados na equipe profissional, o volante Luan e o meia Igor Gomes a princípio são presenças esperadas até o final do ano. Com ambos possuindo passagem pelas categorias de base da seleção brasileira e sem titularidade garantida, é possível que um avanço europeu do meio do ano leve mais garotos de Cotia para longe do Morumbi.