Santos x Palmeiras ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Brasileirão

Equipes entram neste sábado (20), pela sétima rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Fim de jejum ou tabu mantido? Santos e Palmeiras entram em campo na noite deste sábado (20), Na Vila Belmiro, às 21h (de Brasília), em clássico pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, e do Premiere, no pay-per-view.

Vindo de duas vitória consecutivas no Brasileirão, o Santos agora quer, não apenas um novo triunfo, mas também colocar fim a um incômodo jejum. Isso porque o Peixe não vence o rival desde 2019, quando ainda era comandado por Jorge Sampaoli. De lá para cá, foram nove derrotas e dois empates.

"É clássico e sabemos da importância de sairmos vitoriosos. Apesar do empate contra o Bahia, a equipe vem de uma boa sequência. Vamos corrigir os erros dos últimos jogos e contar com o apoio do nosso torcedor na Vila para se Deus quiser conquistar os três pontos", disse o meia Dodi.

Do outro lado, o Palmeiras vive grande fase na temporada, com 12 vitórias consecutivas (em todas as competições). De olho na agenda para as próximas semanas, o técnico Abel Ferreira pode promover mudanças na equipe titular.

"Olha para a quantidade de jogos, e quando o Núcleo de Saúde e Performance falar que está no vermelho, vem minha decisão: entrar no gás a fundo ou travar? Às vezes, precisar entrar no gás para ganhar a corrida. Para ser sincero, quem tem jogado mais tem sido o Dudu (risos). Precisa descansar um pouco para tomar boas decisões. O Weverton também. Mas pronto, não tem jogado sempre a mesma equipe", disse o técnico Abel Ferreira.

Nos últimos 20 jogos entre as equipes, o Santos venceu duas vezes, o Palmeiras 14, além de quatro empates. Clique aqui e confira o histórico do clássico.

Prováveis escalações

Santos: João Paulo; Gabriel Inocêncio, Messias, Joaquim e Lucas Pires; Rodrigo Fernández, Dodi e Lucas Lima, Ângelo, Deivid Washington e Lucas Braga.

Desfalques

Santos

Ed Carlos, Luan Dias, Sandry, Mendoza e Soteldo estão no departamento médico.

Palmeiras

Quando é?