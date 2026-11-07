Reis dos recordes em perigo: 4 feras declaram guerra ao legado de Messi e Cristiano Ronaldo

A despedida de Lionel Messi e Cristiano Ronaldo do cenário internacional não representou apenas o fim da trajetória de dois dos maiores jogadores de futebol da história, mas também o encerramento de uma era excepcional e dificilmente repetível, depois que os dois craques deixaram para trás recordes e conquistas que podem levar longas décadas para serem superados.

E enquanto o mundo ainda assimila a ausência da dupla que dominou o trono do futebol por mais de duas décadas, começam a surgir com força os contornos de uma nova geração, com quatro nomes candidatos a carregar a bandeira e perseguir o legado histórico dos craques português e argentino, liderados por Kylian Mbappé e Erling Haaland, ao lado de Harry Kane e Lamine Yamal, de acordo com o que noticiou o jornal espanhol "As".

Ao longo de mais de 20 anos, Messi e Ronaldo constituíram um fenômeno excepcional no futebol mundial, e a rivalidade entre eles não se limitou aos clubes, mas estendeu-se também ao cenário internacional, onde cada um deixou uma marca difícil de apagar.

Cristiano Ronaldo deixou o cenário internacional depois de ter disputado 234 partidas com a camisa de Portugal, nas quais marcou 146 gols, tornando-se o jogador com mais partidas e mais gols na história das seleções nacionais. Ele também liderou seu país ao título da Eurocopa em 2016 e a dois títulos na Liga das Nações da Europa em 2019 e 2025.

Já Lionel Messi encerrou sua trajetória internacional após 208 partidas com a camisa da Argentina, nas quais marcou 126 gols, e conseguiu levar a seleção de seu país ao título da Copa do Mundo de 2022, além de dois títulos na Copa América em 2021 e 2024.

E é curioso que os dois craques, apesar de longos anos de disputa pelo topo do futebol, só tenham se enfrentado duas vezes com as camisas das seleções de seus países, e ambas as partidas foram amistosas. O primeiro confronto aconteceu em 2011, na cidade suíça de Genebra, e terminou com vitória da Argentina por 2 a 1, depois que tanto Messi quanto Ronaldo marcaram um gol cada para a seleção de seu país. Já o segundo encontro foi disputado em 2014, na cidade inglesa de Manchester, e foi decidido por Portugal com um gol a zero, sem que nenhum dos dois craques tenha conseguido balançar as redes.

A despedida de Messi e Ronaldo deixa um vazio enorme, mas os números apontam a existência de quatro craques que possuem os atributos necessários para perseguir algumas de suas conquistas, ainda que repetir o que a dupla alcançou pareça uma missão extremamente difícil.

Erling Haaland e Kylian Mbappé lideram a lista de candidatos no aspecto goleador, depois que cada um apresentou números excepcionais com a seleção de seu país, enquanto Harry Kane possui grande experiência internacional, e Lamine Yamal parece ser um dos talentos mais capazes de escrever uma longa história com a Espanha.

Haaland: uma máquina norueguesa de gols

Erling Haaland, de 26 anos, parece ser um dos principais candidatos a perseguir os recordes históricos de gols, depois de ter marcado 65 gols em apenas 59 partidas internacionais, numa média que ultrapassa um gol por jogo.

E o atacante do Manchester City não se limitou a quebrar recordes individuais, mas também teve um papel decisivo em devolver a Noruega ao patamar das seleções capazes de competir com os grandes, depois de contribuir para sua classificação à Copa do Mundo pela primeira vez em 28 anos.

Haaland também superou o recorde anterior da seleção de seu país, registrado em nome de Jørgen Juve, de 33 gols, tornando-se o maior artilheiro da história da Noruega, com uma média goleadora impressionante que chega a aproximadamente um gol a cada 71 minutos.

Mbappé: o herdeiro mais preparado

Por outro lado, Kylian Mbappé, craque do Real Madrid, possui um histórico internacional excepcional que o torna um dos jogadores mais próximos de igualar as conquistas de Messi e Ronaldo.

O atacante francês marcou 67 gols em 107 partidas internacionais, superando o recorde anterior de Olivier Giroud, de 57 gols, tornando-se o maior artilheiro da história da seleção da França, além de ter dado 40 assistências.

E as ambições de Mbappé ultrapassam os limites dos números de gols, depois que marcou 22 gols em suas participações em três edições da Copa do Mundo, tornando-se o maior artilheiro da história do torneio, superando nomes lendários, vale lembrar que ele foi campeão com a França em 2018.

E ao chegar aos 27 anos, o capitão da seleção francesa parece diante de uma oportunidade de ouro para ampliar seus números e continuar a perseguir o legado deixado pela dupla lendária.

Harry Kane: números sem coroa

Apesar de ter completado 33 anos, não se pode descartar Harry Kane da lista de candidatos a continuar perseguindo os recordes, depois de ter provado ser um dos atacantes mais constantes no nível internacional.

O capitão da seleção da Inglaterra disputou 125 partidas internacionais, nas quais marcou 91 gols, assumindo a liderança dos maiores artilheiros da história da seleção inglesa, superando por larga margem Wayne Rooney, dono de 53 gols.

O atacante do Bayern de Munique também deu 23 assistências com a camisa da seleção de seu país, confirmando seu enorme valor no nível internacional, embora seu histórico ainda careça de grandes títulos, depois de ter fracassado em conquistar qualquer troféu com a Inglaterra até agora.

Lamine Yamal: o mais jovem dos perseguidores

Já Lamine Yamal representa a aposta de longo prazo, tendo em vista seu talento excepcional e sua pouca idade, depois de ter iniciado sua jornada internacional com a seleção espanhola aos dezesseis anos.

O craque do Barcelona disputou 36 partidas internacionais, nas quais marcou 11 gols e deu 13 assistências, e também já conseguiu conquistar o título da Eurocopa com a Espanha.

E Yamal apresentou atuações marcantes com a camisa da seleção de seu país, sendo a mais destacada durante a semifinal da Eurocopa de 2024 contra a França, quando marcou um belo gol que contribuiu para a passagem da Espanha à final.

E o jovem ponta possui tempo suficiente para desenvolver seus números e perseguir os grandes artilheiros, especialmente porque sua trajetória internacional ainda está em seu início, o que o torna um dos nomes mais indicados a deixar uma marca histórica nos próximos anos.

E apesar dos números impressionantes apresentados pelo quarteto, chegar ao que Messi e Ronaldo alcançaram continua sendo um desafio excepcional, pois a questão não diz respeito apenas a marcar gols ou quebrar recordes, mas à capacidade de se manter no topo por mais de duas décadas e de continuar competindo nos mais altos níveis com clubes e seleções.

A dupla deixou um legado que ultrapassa os limites das estatísticas e dos títulos, e redesenhou os parâmetros de excelência no futebol moderno, e por isso seus possíveis sucessores não perseguem apenas recordes, mas tentam alcançar um patamar do qual muitos não conseguiram sequer se aproximar.