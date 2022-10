Real Madrid x Girona: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da La Liga

Merengues entram em campo neste domingo (30) querendo ampliar a vantagem na liderança; veja como acompanhar na TV e na internet

Real Madrid e Girona se enfrentam neste domingo (30), às 12h15 (de Brasília), no Santiago Bernabéu, em duelo válido pela 12ª rodada do Campeonato Espanhol. O torcedor pode acompanhar o duelo ao vivo na ESPN 4, na TV fechada, e no Star+, no streaming.

O Real Madrid, com 31 pontos, entra em campo buscando mais um triunfo para seguir na ponta da tabela e com distância pra os rivais na tabela. Luka Modric, Federico Valverde, Dani Ceballos e Mariano Diaz devem retornar à equipe, enquanto Karim Benzema, com fadiga muscular, deve continuar fora.

Do outro lado, o Girona está na zona de rebaixamento, em 19º lugar, com 9 pontos, e promete dificultar a vida do poderoso rival. Borja Garcia e Ibrahima Kebe continuam no departamento médico e são os desfalques dos visitantes.

Prováveis escalações

Escalação do provável REAL MADRID: Courtois; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy; Modric, Tchouameni, Kroos; Valverde, Rodrygo, Vinicius.

Escalação do provável GIRONA: Gazzaniga; Couto, D Lopez, Bueno, Hernandez; Herrera, Romeu, A Garcia, Riquelme; Vallejo, Castellanos.

Desfalques

Real Madrid

Karim Benzema tem fadiga muscular e desfalca os merengues.

Girona

Borja Garcia e Ibrahima Kebe estão no departamento médico.

Quando é?

Getty

• Data: domingo, 30 de outubro de 2022

• Horário: 12h15 (de Brasília)

• Local: Santiago Bernabéu – Madrid, ESP