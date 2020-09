Principal desafio para Cazares no Corinthians será driblar as polêmicas

Que o equatoriano tem futebol, ninguém duvida... mas e o extra-campo?

E o meia Juan Cazares está muito próximo de ser anunciado como novo reforço do . Procurando novas caras para o elenco, que não vem em grande fase, o Timão resolveu fazer uma aposta arriscada: o equatoriano é notável pelo bom futebol e pelas confusões extra-campo.

Não que o clube paulista não tenha história com jogadores polêmicos: Emerson Sheik, para citar só um exemplo, também ficou marcado por confusões fora das quatro linhas - e se tornou um dos atletas mais importantes da história do Corinthians. Mesmo assim, os tempos são outros e o reforço terá que driblar as polêmicas.

Indo atuar junto com seu ex-companheiro de , Romulo Otero, Cazares deve ser bem recebido pelo elenco e será uma das referências técnicas do time. Segundo dados pesquisados pelo site Meu , os números do equatoriano no são superiores a qualquer outro atleta do clube paulista no século, exceto Jadson e Gil. Está claro que o jogador tem futebol para ajudar e muito a equipe comandada por Dyego Coelho - neste momento - dentro de campo.

O problema está fora dele: nos últimos tempos, o elenco do Corinthians vem sofrendo com críticas duras de parte de sua torcida, culminando no episódio lamentável onde alguns torcedores foram cobrar e ameaçar membros do grupo no Aeroporto de Guarulhos. Uma das principais "exigências" no protesto era que o time fosse mais comprometido com a situação do clube... algo que o meia sempre teve dificuldade em demonstrar.

O cenário de momento também exige uma postura mais séria: no Atlético-MG, por exemplo, a gota d'água para a saída em definitivo do jogador foi quando ele foi visto fazendo festas - sem máscara - durante a quarentena do coronavírus Covid-19. No , um dos principais rivais do clube do Parque São Jorge, algo parecido aconteceu com Daniel Alves recentemente, cobrado por postar um vídeo tocando pagode com amigos em um momento complicado para o país. Assim, parece claro que Cazares não terá espaço para fazer "das suas" neste primeiro momento.

“Já tivemos jogadores piores aqui” - assim falou uma fonte importante no Corinthians sobre a chegada de Cazares. Diretoria está tranquila quanto ao comportamento do jogador e a capacidade dos dirigentes e lideres do grupo de “controlarem” a situação extra-campo do equatoriano. — Flavio Ortega (@ortega_espn) September 22, 2020

Seus problemas extra-campo, por sinal, foram o que lhe tiraram de equipes como Palmeiras, São Paulo, e , outros times que já tiveram interesse na contratação do equatoriano. Desta maneira, o meia desvalorizou no mercado e sairá de graça do Galo, ainda que tenha sido importantíssimo nos últimos anos.

Se Cazares vai dar certo com a camisa do Corinthians, só o tempo dirá. A verdade é que o clube tem tradição em "recuperar" jogadores conhecidos por problemas extra-campo, mas isso só não basta: o atleta também tem que ajudar. Saudável e focado, pode ser o que falta para o Timão decolar no Brasileirão.