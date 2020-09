Por que Lionel Messi veste a camisa 10 do Barcelona?

O atacante argentino se tornou um dos maiores de todos os tempos com a 10 do Barça, ​​mas qual é o seu significado?

Com o passar dos anos, Lionel Messi já virou sinônimo de Barcelona. Em quase 20 anos de clube, desde as categorias de base até o profissional, onde se tornou a grande estrela que é hoje, o argentino carrega as cores do Barça, equ da qual se tornou um talismã.

Um dos melhores jogadores de todos os tempos surgiu no ainda garoto e fez toda a sua carreira no Camp Nou, até ser um dos símbolos da "era dourada" de Pep Guardiola e se tornar o grande nome do time. Messi fez por merecer o 10 que carrega em suas costas.

O atacante será sempre lembrado como o emblemático camisa 10 blaugrana, mas por que é que ele usa este número? E ele vai ser aposentado quando o argentino deixar o clube? A Goal te responde.

Por que Lionel Messi usa a camisa 10 do Barcelona?

Messi começou sua carreira como profissional no Barcelona e marcou seu primeiro gol usando o número 30, antes de mudar para o 19, ao de se estabelecer como titular no time.

A pesada camisa 10, reservada aos melhores de cada equipe, veio só mais tarde, herdada de Ronaldinho Gaúcho, quando o brasileiro deixou o Barça na temporada de 2007/08.

Como o próprio Messi já disse, antes de sair, Ronaldinho estava pensando sobre as coisas e ofereceu ao então garoto que ficasse com sua camisa. "Eu aceitei sem olhar para o que ele tinha feito com a camisa. Se eu tivesse, não teria pego", disse o argentino aos site do Barcelona, em 2013.

"Ele foi de grande ajuda. Nunca é fácil entrar em um vestiário aos 16 anos de idade, especialmente com meu personagem", falou sobre o amigo - e companheiro - que deu a assistência para o seu primeiro gol no Barcelona, ainda em 2005.

O Barcelona vai aposentar a camisa 10 quando Messi deixar o time?

Parece lógico que, depois de tudo que Messi fez pelo Barcelona, sua camisa 10 seja aposentada do time. Afinal, seria um grande peso para alguém carregar o número que um dia pertencera ao argentino.

Mas mesmo que o Barça quisesse, as regras do futebol espanhol não permitem que a camisa seja aposentada.

O regulamento prevê que 25 jogadores possam ser registrados, sendo obrigatoriamente numerados 1 a 25. Ou seja, se o Barcelona quisesse tirar a camisa 10, teria que ter um jogador a menos na equipe.

O , por exemplo, não foi autorizado a aposentar a camisa 16, em homenagem ao ex-jogador Antonio Puerta, que sofreu o uma parada cardíaca em campo em 2007, e faleceu três dias depois.

O time decidiu, então, permitir apenas que os jovens jogadores vestissem a camisa número 16. Jesus Navas, ex-companheiro de Puerta na base e amigo íntimo, recebeu a honra quando retornou ao clube em 2017.

Ainda assim, Ronaldinho insistiu que a camisa que pertenceu a ele e a Messi, entre tantos outros grandes nomes do clube, deva ser aposentada quando o argentino deixar a equipe - o que pode estar perto de acontecer. "Quando Messi se aposentar, o que espero que seja daqui a muito tempo, eles devem deixar o número 10 para que ninguém possa tocá-lo novamente", disse o brasileiro ao Sun em 2018.

A Federação, porém, abre algumas exceções para que a camisa seja apresentada temporariamente. Foi isso que aconteceu com o próprio Barcelona em 2004, quando a camisa 21, que pertencia a Luís Enrique, ficou inutilizada por dois anos, até 2006.