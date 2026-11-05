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PFK Levski Sofia x Bialystok: horário de início
O jogo entre PFK Levski Sofia e Bialystok começa em 05/11/2026, às 18h45.
PFK Levski Sofia x Bialystok ao vivo hoje: quem transmite na TV e pelo streaming?
Assuntos da semana: o que aconteceu com PFK Levski Sofia e Bialystok?
O Levski Sofia chega a este jogo com uma campanha sólida: nas últimas cinco partidas, a equipe conquistou três vitórias, um empate e sofreu uma derrota. Mais recentemente, venceu o FK Dunav Ruse por 1 a 0 fora de casa, depois de empatar em 1 a 1 com o Arda Kardzhali. A vitória por 2 a 1 sobre o Viktoria Pilsen na Liga Europa foi especialmente notável. Nessas cinco partidas, o Levski marcou sete gols e sofreu cinco.
O Bialystok vem bem na Ekstraklasa, mas enfrenta oscilações de desempenho na Liga Europa. Nos últimos cinco jogos, foram três vitórias e duas derrotas, incluindo uma impressionante goleada por 6 a 0 sobre o Lechia Gdansk na Copa. Na Liga Europa, porém, sofreu uma derrota contundente por 3 a 0 para o RSC Anderlecht. Nesse período, o Bialystok marcou 11 gols e sofreu quatro.
PFK Levski Sofia x Bialystok: escalações
Prováveis escalações de Levski Sofia x Jagiellonia Bialystok
Técnico
- J. Velazquez
PFK Levski Sofia x Bialystok: momento das equipes
PFK Levski Sofia x Bialystok: retrospecto dos confrontos diretos
PFK Levski Sofia x Bialystok: as tabelas de classificação
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