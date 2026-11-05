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Liga Europa
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PFK Levski Sofia x Bialystok hoje ao vivo: quem transmite o jogo na TV e por streaming?

Levski Sofia x Jagiellonia Bialystok
Levski Sofia
Jagiellonia Bialystok
Liga Europa

Na Liga Europa, o PFK Levski Sofia enfrenta o Bialystok. Mas quem exibe ou transmite a partida hoje, ao vivo, na TV e por streaming?

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PFK Levski Sofia x Bialystok: horário de início

crest
Liga Europa - Rodada 4
Vasil Levski

O jogo entre PFK Levski Sofia e Bialystok começa em 05/11/2026, às 18h45.

PFK Levski Sofia x Bialystok ao vivo hoje: quem transmite na TV e pelo streaming?

Assuntos da semana: o que aconteceu com PFK Levski Sofia e Bialystok?

O Levski Sofia chega a este jogo com uma campanha sólida: nas últimas cinco partidas, a equipe conquistou três vitórias, um empate e sofreu uma derrota. Mais recentemente, venceu o FK Dunav Ruse por 1 a 0 fora de casa, depois de empatar em 1 a 1 com o Arda Kardzhali. A vitória por 2 a 1 sobre o Viktoria Pilsen na Liga Europa foi especialmente notável. Nessas cinco partidas, o Levski marcou sete gols e sofreu cinco.

O Bialystok vem bem na Ekstraklasa, mas enfrenta oscilações de desempenho na Liga Europa. Nos últimos cinco jogos, foram três vitórias e duas derrotas, incluindo uma impressionante goleada por 6 a 0 sobre o Lechia Gdansk na Copa. Na Liga Europa, porém, sofreu uma derrota contundente por 3 a 0 para o RSC Anderlecht. Nesse período, o Bialystok marcou 11 gols e sofreu quatro.

LES

LES - Sequência

NEC
E1-1
SPP
V0-2
VPL
V1-2
ARD
E1-1
DUR
V0-1
Gol marcado (sofrido)
7/3
Jogos com mais de 2,5 gols
1/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
JAG

JAG - Sequência

ZAG
D1-0
AND
D0-3
PLO
V1-0
LGD
V0-6
WKR
V1-3
Gol marcado (sofrido)
10/5
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
1/5

PFK Levski Sofia x Bialystok: escalações

Prováveis escalações de Levski Sofia x Jagiellonia Bialystok

Técnico

  • J. Velazquez

PFK Levski Sofia x Bialystok: momento das equipes

LES

LES - Sequência

NEC
E1-1
SPP
V0-2
VPL
V1-2
ARD
E1-1
DUR
V0-1
Gol marcado (sofrido)
7/3
Jogos com mais de 2,5 gols
1/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
JAG

JAG - Sequência

ZAG
D1-0
AND
D0-3
PLO
V1-0
LGD
V0-6
WKR
V1-3
Gol marcado (sofrido)
10/5
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
1/5

PFK Levski Sofia x Bialystok: retrospecto dos confrontos diretos

PFK Levski Sofia x Bialystok: as tabelas de classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
OlympiacosOlympiacosOLY
431041+310
E
V
V
V
2
BenficaBenficaBEN
3300102+89
V
V
V
3
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
330080+89
V
V
V
4
BournemouthBournemouthBOU
330081+79
V
V
V
5
FerencvárosFerencvárosFTC
330093+69
V
V
V
6
Union Saint-GilloiseUnion Saint-GilloiseGIL
321081+77
V
E
V
7
JuventusJuventusJUV
321093+67
E
V
V
8
BesiktasBesiktasBJK
321095+47
E
V
V
9
SunderlandSunderlandSUN
321042+27
E
V
V
10
AZ AlkmaarAZ AlkmaarAZ
320162+46
V
V
D
11
OmoniaOmoniaOMO
320154+16
D
V
V
12
RennesRennesREN
413043+16
E
E
V
E
13
LyonLyonOL
320156-16
D
V
V
14
Real SociedadReal SociedadRSO
311183+54
V
E
D
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
311185+34
E
D
V
16
Sparta PragueSparta PragueSPP
311153+24
D
E
V
17
Levski SofiaLevski SofiaLES
31113304
V
E
D
18
Dínamo de ZagrebDínamo de ZagrebDZG
311134-14
D
V
E
19
Sturm GrazSturm GrazSGR
311113-24
V
D
E
20
NEC NijmegenNEC NijmegenNEC
311158-34
V
E
D
21
SalzburgSalzburgSAL
311136-34
E
D
V
22
AnderlechtAnderlechtAND
310243+13
V
D
D
23
HoffenheimHoffenheimTSG
31025503
V
D
D
24
MilanMilanMIL
310245-13
D
V
D
25
Celta de VigoCelta de VigoCEL
310234-13
V
D
D
26
OFI CreteOFI CreteOFI
310234-13
D
D
V
27
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
310246-23
D
V
D
28
TorreenseTorreenseTOR
310247-33
D
D
V
29
NK CeljeNK CeljeCEL
301227-51
E
D
D
30
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
301216-51
D
D
E
31
LillestroemLillestroemLIL
301229-71
D
E
D
32
Lech PoznańLech PoznańLCH
301219-81
E
D
D
33
Viktoria PlzenViktoria PlzenVPL
300327-50
D
D
D
34
Olympique de MarseilleOlympique de MarseilleOM
300316-50
D
D
D
35
CelticCelticCEL
300339-60
D
D
D
36
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
3003211-90
D
D
D
Classificação às quartas de final

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