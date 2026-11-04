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PFK Levski Sofia x Bialystok: horário do jogo

Liga Europa - Rodada 4 5 de nov. de 2026 - 12:45 Vasil Levski

O jogo entre PFK Levski Sofia e Bialystok começa em 5 de novembro de 2026, às 18h45.

PFK Levski Sofia x Bialystok ao vivo hoje: quem transmite na TV e pela internet?

Destaques da semana: o que aconteceu com PFK Levski Sofia e Bialystok?

O Levski Sofia chega a este jogo com uma campanha sólida: nas últimas cinco partidas, somou três vitórias, um empate e uma derrota. Mais recentemente, venceu o FK Dunav Ruse fora de casa por 1 a 0, depois de empatar em 1 a 1 com o Arda Kardzhali. A vitória por 2 a 1 sobre o Viktoria Pilsen na Liga Europa foi especialmente notável. Nessas cinco partidas, o Levski marcou sete gols e sofreu cinco.

O Bialystok tem apresentado bom desempenho na Ekstraklasa, mas enfrenta oscilações na Liga Europa. Nas últimas cinco partidas, foram três vitórias e duas derrotas, incluindo uma impressionante goleada por 6 a 0 sobre o Lechia Danzig na copa. Na Liga Europa, porém, sofreu uma derrota contundente por 3 a 0 para o RSC Anderlecht. Nesse período, o Bialystok marcou 11 gols e sofreu quatro.

PFK Levski Sofia x Bialystok: escalações

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PFK Levski Sofia x Bialystok: histórico de confrontos diretos

PFK Levski Sofia x Bialystok: classificações