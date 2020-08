Paul Pogba tem resultado positivo para Covid-19 e fica fora de convocação da França

Astro do Manchester United é confirmado com o novo coronavírus e não poderá defender a seleção da França na primeira rodada da Liga das Nações

Nesta quinta-feira (27), mais um jogador de nível mundial foi diagnosticado com o novo coronavírus: Paul Pogba, do . Com o resultado positivo, o volante, que não apresenta os sintomas da doença, ficará em isolamento por cerca de duas semanas. Dessa forma, o atleta ficará de fora da estreia da na Liga das Nações. A informação foi divulgada pelo L'Equipe e confirmada pelo treinador francês Didier Deschamps.

Para o lugar de Pogba, Eduardo Camavinga, jovem promessa do Rennes, que já despertou interesse em diversos gigantes do futebol europeu, foi convocado. Essa será a primeira vez que o jogador de 17 anos defende a seleção de seu país.

Mas Camavinga não foi a única surpresa na lista de convocados de Didier Deschamps. Steven Nzonzi, ex-jogador da que atualmente também defende o , e Adrien Rabiot, ex- que hoje joga na , também foram novidades na lista.

Outra surpresa, essa talvez negativa, é a ausência de Kingsley Coman, autor do gol que deu o título da Liga dos Campeões ao Bayern de Munique, na final contra o PSG. Enquanto isso, o defensor Lucas Hernandez, companheiro de Coman no clube bávaro, apareceu na lista, apesar de ter passado boa parte da temporada se recuperando de lesão.

A França fará sua estreia na Nations League no próximo dia 5 de setembro, contra a Suécia, pela primeira rodada da fase de grupos. e também estão no grupo três, ao lado dos franceses e suecos.

Mesmo na fase de grupos, as partidas são de ida e volta, assim como acontece na Liga dos Campeões. Dessa forma, a última partida da seleção francesa pela primeira fase da competição também será contra a , mas apenas no dia 17 de novembro.

Confira a lista de convocados para a estreia da França na Liga das Nações:

Goleiros: Hugo Lloris, Mike Maignan e Steve Mandanda;

Defensores: Lucas Digne, Léo Dubois, Lucas Hernandez, Presnel Kimpembe, Clément Lenglet, Ferland Mendy, Dayot Upamecano e Raphaël Varane;

Meias: Eduardo Camavinga, N'Golo Kanté, Steven Nzonzi, Adrien Rabiot, Moussa Sissoko e Houssem Aouar;

Atacantes: Wissam Ben Yedder, Olivier Giroud, Antoine Griezmann, Jonathan Ikoné, Anthony Martial, Kylian Mbappé.