Palpite Paraguai x Brasil - Copa América - 28/6/24

Na sexta-feira (28), às 22hrs, a seleção do Brasil, em jogo válido pela rodada dois do Grupo D da Copa América, enfrenta a seleção paraguaia.

Veja a seguir as principais dicas de apostas que nossa equipe editorial estruturou para esse duelo que será realizado no Allegiant Stadium, localizado em Nevada.

Aposta Palpite Odd Resultado Brasil vence 1.37 na Novibet Escanteios Mais/Menos Brasil mais de 5,5 1.50 na Novibet Jogador a marcar Rodrygo a qualquer momento 2.40 na Novibet

As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da Novibet.

Brasil precisa dar uma resposta

A Seleção Brasileira desapontou na primeira rodada e agora se encontra pressionada para vencer essa partida diante do Paraguai.

A princípio, as estatísticas apontam 72% de chances do Brasil vencer. Isso pode ser respaldado no fato de que a Canarinho não perde para o Paraguai há nove jogos.

No histórico geral foram 68 duelos registrados entre essas confederações, dos quais o Brasil venceu 49 vezes, o que apresenta 60% desses jogos.

Palpite 1 - Paraguai x Brasil - Brasil vence: 1.37 na Novibet.

Veja odds para resultado da partida

De acordo com as previsões das principais casas de apostas, a seleção brasileira deve vencer a partida contra o Paraguai na Copa América 2024. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2, que abrange o resultado final da partida entre Paraguai x Brasil.

Brasil deve ter uma postura ofensiva

O Paraguai, que perdeu o primeiro jogo para a Colômbia, entende que um empate nesta partida pode ser um bom resultado, visto que enfrentará a Costa Rica na última rodada.

Sendo assim, os paraguaios podem estabelecer linhas defensivas mais compactadas e tentar jogar em contra-ataque. Por outro lado, essa abordagem indica um Brasil mais propositivo, tal como foi em sua estreia.

Na primeira partida, contra os costarriquenhos, os comandados de Dorival Júnior tiveram nove escanteios a favor.

Palpite 2 - Paraguai x Brasil - Brasil mais de 5,5 escanteios: 1.50 na Novibet.

Rodrygo pode brilhar nessa partida

O setor ofensivo do Brasil vem sendo muito criticado, principalmente pelo desempenho de Raphinha e Vinicius Júnior. O único atacante que de fato parece uma unanimidade para os torcedores, é Rodrygo.

O atacante que defende o Real Madrid, ao todo, marcou 17 gols pelos merengues nesta temporada, sendo, inclusive, peça fundamental nas conquistas do time espanhol em 2023/24.

Agora, com o Brasil precisando marcar gols para alcançar seus três primeiros pontos, o 'Rayo' que vem sendo o atleta mais avançado nas escalações de Dorival, pode muito bem ser o homem do jogo neste duelo.

Palpite 3 - Paraguai x Brasil - Rodrygo marca a qualquer momento: 2.40 na Novibet.