Palmeiras x Ituano ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da semifinal do Paulistão

Equipes se enfrentam neste domingo (19), no Allianz Parque; veja como acompanhar na TV e na internet

No Allianz Parque, Palmeiras e Ituano duelam na tarde deste domingo, a partir das 16h (de Brasília), pela semifinal do Campeonato Paulista. A partida terá transmissão ao vivo da Record, na TV aberta, da TNT e do Premiere, na TV fechada, do HBO Max e do Paulistão Play, no streaming e do canal da FPF no Youtube.

Dono da melhor campanha do estadual, o Palmeiras entra em campo querendo comprovar o seu favoritismo no confronto. O Verdão eliminou o São Bernardo na rodada Anterior. Caso vença, o técnico Abel Ferreira irá quebrar mais um recorde e se tornar o treinador com mais final na história do clube. O poruguês já levou o Alviverde à dez decisões.

Já o Ituano chega empolgado para o duelo diante do poderoso rival. O Rubro-Negro eliminou o Corinthians nos pênaltis. Além disse, o time do interior paulista garantiu a classificação à terceira fase da Copa do Brasil, após bater o Ceará.

Prováveis escalações

Escalação do Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Gabriel Menino, Zé Rafael e Raphael Veiga; Rony, Dudu e Endrick (Bruno Tabata).

Escalação do Ituano: Jefferson Paulino; Raí Ramos, Claudinho, Bernardo e Iury; Rafael Pereira (André Luiz), Eduardo Person, Marcelo Freitas, Gabriel Barros, Paulo Victor, Quirino.

Desfalques

Palmeiras

Atuesta se recupera de cirurgia no joelho.

Ituano

Sem desfalques confirmados.

Quando é?