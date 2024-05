Onde assistir a Ypiranga x Figueirense ao vivo na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série C 2024

Equipes vão a campo nesta quinta-feira (30) pelo jogo adiado da quarta rodada da Série C do Campeonato Brasileiro; veja a transmissão e mais detalhes

Pela quarta rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, Ypiranga e Figueirense se enfrentam nesta quinta-feira (30), às 16h00 (de Brasília), no Estádio Colosso da Lagoa, no Rio Grande do Sul. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN, no streaming, e do Nosso Futebol, no pay-per-view (veja a programação completa).

O Ypiranga volta a campo após um bom inicio de campeonato ter sido paralizado em decorrência das enchentes que assolaram o Rio Grande do Sul. Em apenas duas partidas disputadas, o Canarinho conquistou duas vitórias convincentes, somando seis pontos na tabela e se posicionando na décima colocação. Na estreia, a equipe venceu o CSA por 3 a 1, em casa. Já na rodada seguinte, o Londrina foi a vítima, goleado pelo placar de 4 a 0. O último jogo do Ypiranga foi no dia 1º de maio, contra o Athletico Paranaense, pela terceira fase da copa do Brasil, e terminou com vitória da equipe Gaúcha por 2 a 1.

Do outro lado, o Figueirense também busca a classificação na Série C. Com um jogo a menos, o Alvinegro ocupa a quinta posição na tabela, com 10 pontos conquistados. A equipe catarinense soma três vitórias, um empate e uma derrota até o momento. Este é o melhor início do Figueirense na competição desde 2021, quando retornou à terceira divisão do futebol brasileiro.

Prováveis escalações

Ypiranga: Alexander; Gedeílson, Fernando, Mendonça e William Gomes; Caio Mello, Anderson Uchôa, Johnatan Riebiro; Edson Carius, Reifit e Alisson Taddei Técnico: Thiago Carvalho.

Figueirense: Ruan Carneiro; Cédric, Genilson, Rafael Ribeiro, Samuel Toscas; Guilherme Prato, Gledson, Léo Baiano, Alisson Santos; Cristian Renato e Camilo Técnico: João Burse.

Desfalques

Ypiranga

Sem desfalques confirmados.

Figueirense

Titto, no departamento médico é desfalque.

Quando é?

Data: quinta-feira, 30 de maio de 2024

Horário: 16h (de Brasília)

Local: Estádio Colosso da Lagoa - Erechim, Rio Grande do Sul

Arbitragem: Hieger Tulio Cardoso (árbitro), Ricardo Junio de Souza e Augusto Magno de Ramos (assistentes) eJonathan Giovanella Vivian(quarto árbitro)