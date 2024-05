Onde assistir a Talleres x Barcelona de Guayaquil ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa Libertadores 2024

Clubes se enfrentam pela quarta rodada do grupo B do torneio; confira mais detalhes

Talleres e Barcelona de Guayaquil entram em campo nesta quarta-feira (8), às 19h (horário de Brasília), em duelo válido pela quarta rodada do grupo B da Copa Libertadores 2024. O jogo acontece no Estádio Mario Alberto Kempes e terá transmissão ao vivo do Paramount+ no streaming (veja a programação completa aqui).

Sem conseguir se classificar para o mata-mata da Copa da Liga Argentina, o Talleres fez seu último jogo no dia 25 de abril, contra o Cobresal, justamente pela Libertadores. Líder do grupo com sete pontos, o time vai em busca de sua terceira vitória no torneio para dar um passo enorme rumo às oitavas de final.

Já o Barcelona precisa muito dos três pontos para seguir com chances matemáticas de classificação. Terceiro colocado da chave com apenas dois pontos, o clube equatoriano aposta no comando do recém-chegado Ariel Holan para conseguir sua primeira vitória nesta Libertadores.

O último encontro entre as equipes aconteceu no dia 10 de abril, pela segunda rodada do grupo. Na ocasião, Barcelona e Talleres ficaram no empate por 2 a 2. Damián Díaz (duas vezes) marcou para os equatorianos, enquanto Girotti e Juan Rodríguez balançaram as redes pelo lado argentino.

Prováveis escalações

Talleres: Herrera; Benavídez, Catalán, Mantilla, Navarro; Botta, Ortegoza, Portillo, Ramón Sosa; Girotti, Ruíz Rodríguez. Técnico: Walter Ribonetto

Barcelona: Burrai; Rangel, Luca Sosa, Ramírez; Corozo, Gaibor, Trindade, Pineida; Damián Díaz, Preciado, Rojas. Técnico: Ariel Holan

Desfalques

Talleres

Sem desfalques confirmados.

Barcelona

Sem desfalques confirmados.

Quando é?