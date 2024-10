Onde assistir a São Paulo x Criciúma ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais das oitavas de final da Copa do Brasil sub-20 2024

Tricolor chega com ampla vantagem, após aplicar 4 a 0 no jogo de ida; veja tudo o que você precisa saber

São Paulo e Criciúma se enfrentam na tarde desta quinta-feira (24), às 18h (horário de Brasília), no CFA Laudo Natel, em São Paulo, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil sub-20. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada (veja a programação completa aqui).

No jogo de ida, disputado em Santa Catarina, no último dia 16, foi o São Paulo que se deu melhor - e muito melhor. O Tricolor aplicou uma goleada sobre o Criciúma, contando com gols de Paulinho, Ferreira e Ryan Francisco (duas vezes).

Agora, o clube paulista pode perder por até três gols de diferença para herdar a vaga às quartas. Uma vitória por cinco tentos ou mais de saldo dará a vaga ao Tigre, enquanto um triunfo por quatro gols de diferença levará a vaga à disputa de pênaltis.

Quando é?