Onde assistir a São José-SP x São Paulo ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do Campeonato Paulista Feminino 2024

Times fazem a abertura da nona rodada do Paulistão da categoria; confira os detalhes

São José-SP e São Paulo entram em campo nesta terça-feira (13), às 15h (horário de Brasília), em jogo que abre a nona rodada do Campeonato Paulista Feminino 2024. O duelo acontece no Estádio Martins Pereira e terá transmissão da Record News, R7, PlayPlus, Space, Max e do canal Paulistão, no YouTube (veja a programação completa aqui).

O São José-SP chega para o duelo ocupando a sétima posição com 10 pontos somados. Com três derrotas nas últimas quatro rodadas, o clube tenta sair desta sequência ruim jogando em seus domínios.

Terceiro colocado com 14 pontos, o São Paulo vem para a retomada do campeonato tentando se manter entre os quatro primeiros. Vale lembrar que, na última rodada, o time não tomou conhecimento e goleou o lanterna Marília por 7 a 1.

Prováveis escalações

São José-SP: Dani Lameu; Suyane, Hericka, Bruna Amarante, Carol Ladaga; Lora Capanema, Tatá, Alê; Júlia Oliveira, Mayara Farias, Debinha. Técnico: Adilson Galdino

São Paulo: Anna Bia; Ravena, Kaká, Jéssica Soares, Bia Menezes; Vivian, Vi Amaral, Aline; Isa, Ariel Godoi, Mariana Santos. Técnico: Thiago Viana

Desfalques

São José-SP

Sem ausências confirmadas.

São Paulo

Sem ausências confirmadas.

Quando é?