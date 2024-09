Onde assistir a Remo x Volta Redonda ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série C 2024

Equipes entram em campo neste domingo (15), pela terceira rodada da segunda fase; veja como acompanhar na TV e na internet

O Clube do Remo recebe o Volta Redonda na noite deste domingo (15), às 18h30 (de Brasília), no Mangueirão, em Belém, pela terceira rodada, do Grupo B, da segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série C de 2024. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN, no streaming, e do Nosso Futebol+, no pay-per-view (veja a programação completa aqui).

O duelo que definirá quem termina na lideranaç do grupo neste primeiro turno, as equipes líderes da chave vão se enfrentar. O Volta Redonda e o Remo possuem quatro pontos em dois jogos, faltando outros quatro para disputar. Os primeiros colocados de cada grupo - já garantidos na segundona - disputam a final da competição, enquanto os segundos colocados se classificam para à Série B de 2025.

Prováveis escalações

Remo: Marcelo Rangel; Rafael Castro, Ligger, Sávio; Diogo Batista de Souza, Bruno Silva, Giovanni Pavani, Raimar; Pedro Vítor, Ytalo e Janderson. Técnico: Rodrigo Santana.

Volta Redonda: Jean Carlos. Wellington Silva, Lucas do Carmo, Fabrício, Juninho; Bruno Barra, Robinho, Henrique Silva; Douglas Skilo, Marcos Vinícius e Bruno Santos. Técnico: Rogério Corrêa.

Desfalques

Remo

Sem desfalques confirmados.

Volta Redonda

Sem desfalques confirmados.

Quando é?