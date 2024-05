Onde assistir a Manchester City x Manchester United ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da final da Copa da Inglaterra

Equipes se enfrentam neste sábado (25), em Wembley; confira a transmissão e outras informações do jogo

Manchester City e Manchester United fazem clássico eletrizante neste sábado (25), pela grande final da Copa da Inglaterra 2023/24, em Wembley, a partir das 11h (de Brasília). A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming (veja a programação completa aqui).

Atual campeão inglês, o Manchester City entra em campo defendendo também o título da Copa da Inglaterra. Os Citizens chegaram à decisão depois de bater o Chelsea por 1 a 0 na semifinal. A equipe de Pep Guardiola não sabe o que é perder há 35 partidas.

Do outro lado, o Manchester United teve uma temporada frustrante até o momento, mas que pode ser amenizado em caso do título da Copa, o que também credenciaria aos Red Devils uma vaga na próxima edição da Liga Europa. Caso perca, o United disputará apenas competições nacionais em 2024/25. O duelo também deve marcar a despedida de Erik Tem Hag no comando do clube.

As equipes já se enfrentaram 192 vezes, 78 vitórias do Manchester United, 61 vitórias do Manchester City, além de 53 empate. No entanto, nos últimos 10 confrontos, os Citizens ganharam 7, o United 2 e um empate.

Prováveis escalações

Manchester City: Stefan Ortega; Kyle Walker, Manuel Akanji, Rúben Dias e Josko Gvardiol; Rodri, Mateo Kovacic; Bernardo Silva, De Bruyne e Phil Foden; Erling Haaland.

Manchester United: André Onana; Wan-Bissaka, Raphael Varane, Lisandro Martinez e Diogo Dalot; Casemiro, Kobbie Mainoo; Bruno Fernandes e Scott McTominay; Alejandro Garnacho e Amad Diallo.

Desfalques

Manchester City

Sem desfalques confirmados.

Manchester United

Sem desfalques confirmados.

