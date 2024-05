Onde assistir a Londrina x São Bernardo ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série C 2024

Equipes entram em campo neste domingo (19), no Estádio Do Café; confira a transmissão e outras informações do jogo

Londrina e São Bernardo se enfrentam neste domingo (19), às 16h30 (de Brasília), no Estádio Do Café, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro Série C 2024. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN no streaming e do canal Nosso Futebol+ no pay-per-view (veja a programação completa).

Na luta para entrar na zona de classificação, o Londrina soma cinco pontos em quatro jogos disputados na Série C. Na última rodada, o Tubarão venceu o ABC por 2 a 0. Claudinei Oliveira fará a sua estreia no comando da equipe neste domingo (19).

"Expectativa positiva. A partir do momento que gente conhece o projeto e as pessoas que estão à frente, aliado ao peso da camisa do Londrina, tem tudo para dar certo. Estou muito animado", afirmou o treinador à TV LEC.

Do outro lado, o São Bernardo, com oito pontos, está na briga pelas primeiras posições da Série C 2024. Com oito pontos, a equipe ainda não perdeu no torneio, com duas vitórias e dois empates. Um aproveitamento de 66%.

Prováveis escalações

Londrina: Arthur; Thiago Ennes, João Maistro, Rayan Ribeiro e Maurício; Tauã, Kadi (Samuel Andrade) e Rafael Longuine (Pablo); Henrique (Calyson), Daniel Amorim e Iago Teles.

São Bernardo: Alex Alves; Hélder Maciel, Alan Santos e Rafael Forster;Vitor Ricardo, Romisson, Breno e Arthur Henrique (Davi Gabriel); Luiz Filipe, Kayke e Silvinho.

Desfalques

Londrina

Sem desfalques confirmados.

São Bernardo

Lucas Lima e Wesley Dias vão cumprir suspensão, enquanto Rodrigo Souza está machucado.

Quando é?

Data: domingo, 19 de maio de 2024

Horário: 16h30 (de Brasília)

Local: Estádio Do Café - Londrina, PR

Arbitragem: José Jaini Oliveira (árbitro), Esdras Mariano de Lima e Fernanda Felix (assistentes), André Ricardo Martins (quarto árbitro)