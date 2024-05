Onde assistir a Liverpool-URU x Palmeiras ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa Libertadores 2024

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (09), no Estádio Centenário; confira a transmissão e outras informações do jogo

Liverpool-URU e Palmeiras se enfrentam nesta quinta-feira (9), às 19h (de Brasília), no Estádio Centenário, no Uruguai, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2024. A partida terá transmissão ao vivo da Paramount+ no streaming (veja a programação completa).

Após a vitória sobre o Cuiabá por 2 a 0 no Brasileirão, o Palmeiras volta suas atenções para a disputa da Libertadores. Invicto no torneio, o Verdão ocupa a liderança do Grupo F, com sete pontos. Até agora, a equipe de Abel Ferreira empatou com o San Lorenzo por 1 a 1 na primeira rodada, mas na sequência venceu o Liverpool-URU por 3 a 1 e o Independiente del Valle por 3 a 2.

O Palmeiras pode confirmar a classificação para as oitavas de final da Libertadores caso vença fora de casa nesta quinta-feira e o San Lorenzo tropece diante do Independiente Del Valle.

Do outro lado, o Liverpool-URU ocupa a terceira posição do Grupo F, com quatro pontos. Na última rodada, a equipe uruguaia venceu o San Lorenzo por 1 a 1, mas anteriormente empatou com o Independiente del Valle por 1 a 1 e foi derrotada pelo Palmeiras por 3 a 1.

Prováveis escalações

Liverpool-URU: Gastón Guruceaga, Jean Rosso, Kevin Amaro, Matías de los Santos, Enzo Martínez, Agustín Cayetano, Lucas Lemos, Martín Barrios, Matías Ocampo, Luciano Rodríguez, Diego García.

Palmeiras: Weverton, Mayke, Murilo, Gustavo Gómez e Piquerez; Aníbal Moreno, Richard Ríos (Zé Rafael) e Raphael Veiga; Lázaro (Estêvão), Endrick e Flaco López.

Desfalques

Liverpool-URU

Sem desfalques confirmados.

Palmeiras

Bruno Henrique e Dudu seguem fora.

Quando é?