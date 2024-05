Onde assistir a Leeds x Southampton ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da final dos playoffs da Championship 2023/24

Conhecido como "jogo mais valioso do mundo", duelo decide o último classificado à Premier League; confira mais detalhes

Leeds e Southampton entram em campo neste domingo (26), às 11h (horário de Brasília), em confronto válido pela final dos playoffs da Championship 2023/24. O jogo será realizado no Wembley e terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming (veja a programação completa aqui).

O título de "jogo mais valioso do mundo" se dá porque o acesso à Premier League gera um impulso financeiro enorme ao clube vencedor, considerando contratos de patrocínio e cotas de TV. Estima-se que o vitorioso deve embolsar cerca de £170 milhões (R$ 1,1 bilhão) com a vida nova na elite.

Terceiro colocado da temporada regular com 90 pontos, o Leeds passou pelo Norwich na semifinal dos playoffs ao vencer por 4 a 0 no agregado e vai em busca de selar seu retorno à Premier League um ano após a queda.

O Southampton vive situação parecida. Depois de terminar no quarto lugar com 87 pontos somados, o time superou o West Bromwich na outra semifinal por 3 a 1 no agregado. Também rebaixado da Premier League 2022/23, os Saints sonham com a volta imediata para a elite do futebol inglês.

Os dois clubes se enfrentaram pela última vez no dia 4 de maio, pela 46ª rodada da Championship. Na ocasião, o Southampton levou a melhor, mesmo jogando fora de casa, ao vencer por 2 a 1. Adam Armstrong e Smallbone marcaram, enquanto Piroe balançou as redes pelo Leeds.

Prováveis escalações

Leeds: Meslier; Gray, Rodon, Ampadu, Firpo; Gruev, Kamara; Gnonto, Rutter, Summerville; Piroe. Técnico: Daniel Farke

Southampton: McCarthy; Walker-Peters, Harwood-Bellis, Bednarek, Stephens; Smallbone, Downes, Aribo; Brooks, Adam Armstrong, Fraser. Técnico: Russell Martin

Desfalques

Leeds

No departamento médico, Struijk e Bamford estão fora. De volta aos treinos, Byram pode estar novamente apto.

Southampton

Lesionados, Bazunu, Larios e Stuart Armstrong estão indisponíveis.

Quando é?