Onde assistir a Japão x Brasil ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa do Mundo feminina sub-17 de 2024

Equipes entram em campo neste domingo (20), pela segunda rodada da fase de grupos; veja como acompanhar na TV e na internet

O Brasil encara o Japão na tarde deste domingo (20), às 17h (de Brasília), no Félix Sánchez, em Santo Domingo, na República Dominicana, pelo segundo jogo do Grupo D da Copa do Mundo sub-17 feminina de 2024. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, FIFA+, na internet, e da CazéTV, no YouTube e PrimeVideo, também no streaming (veja a programação completa aqui).

O Brasil entra em campo após estrear com o pé direito na competição. As meninas brasileiras derrotaram a Zâmbia por 1 a 0, com gol de Juliana Melo, e agora ocupam a liderança isolada do Grupo D. Do outro lado, as japonesas não conseguiram sair do 0 a 0 contra a Polônia, somando apenas um ponto nesta primeira rodada.

A Copa do Mundo Feminina sub-17 de 2024 é realizada na República Dominicana, marcando a primeira vez que o país sedia um torneio da Fifa. Este evento, que reúne 16 seleções de diferentes confederações, conta com jogadoras nascidas entre 2007 e 2009. O sorteio dos grupos ocorreu em junho, com a República Dominicana como cabeça de chave do Grupo A. A atual bicampeã Espanha é uma das favoritas, e as partidas ocorrerem nas cidades de Santiago e Santo Domingo.

Os grupos: Grupo A (Equador, Nigéria, Nova Zelândia e República Dominicana), Grupo B (Colômbia, Coreia do Sul, Espanha e Estados Unidos), Grupo C (Coreia do Norte, Inglaterra, México e Quênia), Grupo D (Brasil, Japão, Polônia e Zâmbia).

Prováveis escalações

Japão: Mao Fukuda; Aoki, Ota, Suzuki, Honfa e Aso; Hinako Kinoshita, Noa Fukushima, Hina Hirakawa; Asako Furuta e Anon Tsuda. Técnico: Sadayoshi Shirai.

Brasil: Ana Morganti; Sofia Couto, Mazzotti, Emily Lucas; Camargo, Larissa Forte, Kaylane Viera, Giovanna; Ana Clara, Juliana Melo e Kalena. Técnico: Simone Jatoba.

Desfalques

Japão

Sem desfalques confirmados.

Brasil

Sem desfalques confirmados.

Quando é?