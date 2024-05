Onde assistir a Inter Miami x New York Red Bull ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do time de Messi na MLS 2024

Herons visam à manutenção da liderança na Conferência Leste; acompanhe tudo o que você precisa saber

Inter Miami e New York Red Bull se enfrentam neste sábado (4), às 20h30 (horário de Brasília), no Chase Stadium, em jogo válido pela 11ª rodada da MLS. A partida terá transmissão ao vivo da AppleTV+ (confira a programação na íntegra).

Após sua pré-temporada desastrosa, o Inter Miami largou muito bem na nova temporada da MLS. Os Herons são os líderes da Conferência Leste, com 21 tentos somados em 11 jogos - um a mais que o Cincinnati FC, logo atrás, com 18 pontos. Uma nova vitória significaria que não seriam alcançados, pelo menos, por mais uma rodada.

Do outro lado, o nova-iorquinos também vêm de um bom início de campanha. Em terceiro lugar e 17 pontos, apenas quatro a menos que os comandados de Tata Martino, o time diminuiria a distância para o Miami para apenas um tento com o triunfo. E tudo isso também com um jogo a menos. Em aproveitamento, podem se tornar líderes da conferência, a contar com um tropeço do Cincinnati.

Prováveis escalações

Inter Miami: Callender; Weigandt, Aviles, Freire e Negri; Rojas, Busquets e Ruiz; Messi, Suárez e Taylor. Técnico: Tata Martino.

New York Red Bull: Coronel; D. Nealis, S. Nealis, O'Connor e Tolkin; Harper, Edelman, Carmona e Forsberg; Vanzeir e Morgan. Técnico: Sandro Schwarz.

Desfalques

Inter Miami

Jordi Alba, Serhiy Kryvtsov, Robbie Robinson, Federico Redondo, Ian Fray e Facundo Farias (lesionados).

New York Red Bull

Roald Mitchell, Serge Ngoma e Cory Burke (lesionados).

Quando é?

Data: sábado, 4 de maio de 2024

Horário: 20h30 (de Brasília)