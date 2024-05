Onde assistir a Inter Miami x DC United vao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do time de Messi na MLS

Equipes se enfrentam neste sábado (18), pela 14ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Inter Miami e DC United se enfrentam na tarde deste sábado (18), a partir das 20h30 (de Brasília), no Lockhart Stadium, pela 14ª rodada da MLS. A partida terá transmissão ao vivo da Apple TV, no streaming (veja a programação completa).

Em casa, o Inter Miami entra em campo defendendo a sua liderança. Com 28 pontos, a equipe vem de um empate no meio da semana e viu o Cincinnati colar na tabela. Poupado no meio da semana devido a dores no joelho, Lionel Messi ainda é dúvida para o duelo deste sábado.

Do outro lado, o DC United venceu o jogo anterior e entrou na zona de classificação à próxima fase. o time está na oitava colocação, com 17 pontos.

Prováveis escalações

Inter Miami: Callender, Weigandt, Kryvtsov, Freire, Alba; Gressel, Busquets, Ruiz; Rojas, Suarez, Campana.

DC United: Bono; Herrera, McVey, Bartlett, Peltola, Jeahze; Pirani, Rodriguez, Klich; Ku-DiPietro, Benteke.

Desfalques

Inter Miami

Shanyder Borgelin, Federico Redond, Robbie Robinson, Diego Gomez, Facundo Farias e Ian Fray estão no departamento médico.

DC United

Conner Antley está no departamento médico.

Quando é?

Data: sábado, 18 de maio de 2024

Horário: 20h30 (de Brasília)

Local: Lockhart Stadium, Miami - EUA