Onde assistir a Grêmio x The Strongest ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa Libertadores 2024

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (29), no Estádio Couto Pereira; confira a transmissão e outras informações do jogo

Grêmio e The Strongest se enfrentam na noite desta quarta-feira (29), às 19h (de Brasília), no Estádio Couto Pereira, pela sexta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2024. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN na TV fechada e do Star+ no streaming (veja a programação completa).

Após 15 dias sem treinar e quase um mês sem jogar devido às enchentes no Rio Grande do Sul, o Grêmio está em Curitiba, onde disputará os jogos da Libertadores e do Brasileirão. Segundo Pepê, a equipe estará em desvantagem, mas evita lamentações.

"Já saímos prejudicados. Outros clubes estavam jogando. Agora é recuperar o mais rápido possível. Não quero que achem que somos vítimas ou que tenham pena da gente. A gente foi prejudicado. Quarta já tem jogo e vamos jogar no Couto Pereira. A parte física não está como a dos outros, mas isso pegamos em poucos dias para que já volte ao normal", afirmou o jogador.

Com dois jogos a menos na Libertadores, o Grêmio ocupa a lanterna do Grupo C, com três pontos. Após ser derrotado por 2 a 0 pelo The Strongest e pelo Huachipato, o Tricolor Gaúcho venceu o Estudiantes por 1 a 0.

Por outro lado, o The Strongest lidera isoladamente o Grupo C, com 10 pontos. Até agora, os bolivianos registraram três vitórias, um empate e uma derrota, alcançando um aproveitamento de 66% na Libertadores.

Prováveis escalações

Grêmio: Marchesín; João Pedro, Rodrigo Ely, Kannemann e Reinaldo; Dodi, Pepê, Cristaldo, Galdino e Soteldo; Diego Costa. Técnico: Renato Portaluppi.

The Strongest: Viscarra; Caire (Torrelio), Aimar, Jusino, Quaglio; Wayar, Ursino, Amoroso, Ortega, Ramallo; Triverio. Técnico: Ismael Rescalvo.

Desfalques

Grêmio

Mayk, Pedro Geromel, André e Pavón seguem no departamento médico.

The Strongest

Daniel Lino está lesionado.

Quando é?