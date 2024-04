Onde assistir a Ferroviária x ABC ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série C

Equipe se enfrentam nesta segunda-feira (22), na Fonte Luminosa; confira como acompanhar e mais informações do jogo

Pela primeira rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, Ferroviária e ABC se enfrentam nesta segunda (22), às 20h (de Brasília), na Fonte Luminosa, em Araraquara. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN, no streaming, e do Nosso Futebol, no YouTube e pay-per-view (veja a programação completa).

A Locomotiva vem de uma campanha consistente no Campeonato Paulista A2, com dez empates, seis vitórias e apenas uma derrota. No entanto o sonho do acesso à elite do futebol paulista foi adiado após eliminação nos pênaltis para a Juventus, nas semifinais. A equipe agora se concentra na Série C para buscar um resultado positivo logo na estreia.

Do outro lado, o Alvinegro Potiguar também precisa apagar as decepções do início da temporada. O ABC amargurou o vice-campeonato do estadual após derrotas por 1 a 0 e 2 a 0, nas partidas de ida e volta, respectivamente.

Prováveis escalações

Ferroviária: Saulo; Gustavo Medina, ROnaldo, Jackson, Rennan; Juda Aguiar, Cauã Aguiar e Paulinho Santos; Antônio Gabriel, Vitor Prado Barreto e Matheus Batista.

ABC: Carlos Eduardo; Victor Marinho, Wesley Santos, Augusto, ROmário; Douglas Skilo, Daniel, Walfrido, Lucas Oliveir; Sammuel e Daniel Cruz.

Desfalques

Ferroviária

Sem desfalques confirmados.

ABC

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: segunda, 22 de abril de 2024

Horário: 20h (de Brasília)

Local: Arena Fonte Luminosa - Araraquara, Sâo Paulo

Arbitragem: Michelangelo Martins de Almeida Júnior (árbitro), Ricardo Jorge Nunes dos Santos Júnior e Tulio de Farias Ribeiro Caldas (assistentes) e Kleber José de Melo (quarto árbitro)