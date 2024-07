Equipes se enfrentam neste sábado (6), pela 23ª rodada; confira a transmissão e outras informações do jogo

FC Cincinnati e Inter Miami duelam neste sábado (6), às 20h30 (horário de Brasília), no TQL Stadium, pela 23ª rodada da MLS. A partida terá transmissão ao vivo da AppleTV+, no streaming (confira a programação na íntegra).

Vivendo grande momento na temporada, com 11 vitórias em 13 jogos, o Cincinnati é o segundo colocado da Conferência Leste, com 45 pontos. Em casa, o time vai com tudo para ultrapassar o rival na tabela.

Sem perder há quatro jogos, o Inter Miami é o líder, com 47 pontos. O time quer ao menos o empate neste sábado para manter a sua posição.

Mais artigos abaixo

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola!

Prováveis escalações

FC Cincinnati: Roman Celentano; Kipp Keller, Miles Robinson, Ian Murphy; Luca Orellano, Obinna Nwobodo, Pavel Bucha, DeAndre Yedlin; Luciano Acosta; Kevin Kelsy, Gerardo Valenzuela.

Inter Miami: Drake Callender; Marcelo Weigandt, Tomas Aviles, Serhiy Kryvtsov, Jordi Alba; Benjamin Cremaschi, Sergio Busquets, Diego Gomez; Julian Gressel, Leonardo Campana, Robert Taylor.

Desfalques

FC Cincinnati

Malik Pinto, Matt Miazga, Nick Hagglund.

Inter Miami

Lionel Messi, Luis Suarez, Facundo Farias, Nicolas Freire.

Quando é?

Data: sábado, 6 de julho de 2024

Horário: 20h30 (de Brasília)