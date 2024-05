Onde assistir a Estudiantes x Huachipato ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa Libertadores 2024

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (29) pela sexta rodada da fase de grupos da Libertadores; confira a transmissão e mais informações

Estudiantes e Huachipato se enfrentam na noite desta quarta-feira (29), às 19h (de Brasília), no Estádio Jorge Luis Hirschi, em Buenos Aires, pela sexta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2024. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN 4, na TV fechada, e do Star+ no streaming (veja a programação completa).

O time argentino chega à partida ocupando a terceira posição do Grupo C, com 4 pontos em quatro jogos. A equipe precisa de uma vitória para dormir na zona de classificação e sonhar com a liderança do grupo, atualmente ocupada pelo Strongest com 10 pontos. Na competição continental, o Estudiantes soma um empate, uma vitória, uma derrota e um jogo adiado contra o Grêmio.

Do outro lado, o Huachipato busca se recuperar na competição após sofrer goleada por 4 a 0 para o Strongest na última rodada. A equipe chilena precisa de um bom resultado para se manter na briga pela vaga na próxima fase. Atualmente, o Huachipato ocupa a segunda posição do grupo, com 5 pontos.

Prováveis escalações

Estudiantes: Mansilla; Lollo, Romero, Benedetti, Meza; Pérez, Cetré, Zuqui, Ascacíbar, Piatti; Correa. Técnico: Eduardo Domínguez.

Huachipato: Martín Parra; Gazzolo, Malanca, Loyola, Díaz; Santiago Silva, Sepúlveda, Marínez, Martínez, Palmezano; Rodríguez. Técnico: Francisco Troncoso.

Desfalques

Estudiantes

Sem desfalques confirmados.

Huachipato

Sem desfalqaues confirmados

Quando é?