Onde assistir a Eslováquia x Suécia ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Liga das Nações 2024/25 Liga das Nações Eslováquia x Suécia Eslováquia Suécia

Equipes se enfrentam nesta sexta (11), pela terceira rodada do grupo 3 da Liga C; confira a transmissão e outras informações do jogo