Onde assistir a CSA x Athletic Club ao vivo na internet e na TV, escalação, horário e mais da Série C 2024

Equipes se enfrentam neste domingo (12), no Trapichão, pela quarta rodada da Série C do Campeonato Brasileiro; confira a transmissão e mais detalhes

CSA e Athletic CLub se enfrentam na noite deste domingo (12), às 16h30 (horário de Brasília), no Trapichão pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro Série C. A partida será transmitida pelo DAZN, no streaming (veja a programação completa aqui).

O Athletic Club, atual líder da Série C do Campeonato Brasileiro, entra em campo neste final de semana para manter sua campanha invicta. A equipe mineira venceu todas as três partidas disputadas até aqui, somando 9 pontos.

Do outro lado, o CSA precisa reagir para não terminar a rodada na zona do rebaixamento. A equipe ainda não venceu na Série C, tendo perdido na estreia para o Ypiranga por 3 a 1 e empatado as duas rodadas seguintes com a Ferroviária, em 1 a 1, e o Londrina, em 2 a 2.

Prováveis escalações

CSA: Thomazella; Lucas Marques, Almir Luan, Bruno Cardoso, Wellington Carvalho (Iury Tanque) e Guilherme Dal Pian; Pedro Favela, Juninho Valoura e Gustavo Xuxa; Marquinhos e Vitor Leque (Iury Tanque). Técnico: Cristian de Souza.

Athletic Club: Glauco; Ynaiã, Reginaldo, Edson Miranda e Yuri; Diego Fumaça, Djalma e David Braga; Welinton Torrão, Jonathas e Paul Villero. Técnico: Roger Silva

Desfalques

CSA

Sem desfalques confirmados.

Athletic Club

Sem desfalques confirmados.

Quando é?