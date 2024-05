Onde assistir a Colo-Colo x Fluminense ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa Libertadores 2024

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (09), no Estádio Monumental de Colo-Colo; confira a transmissão e outras informações do jogo

Colo-Colo e Fluminense se enfrentam nesta quinta-feira (9), às 21h (de Brasília), no Estádio Monumental de Colo-Colo, no Chile, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2024. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN na TV fechada e do Star+ no streaming (veja a programação completa).

Após empatar com o Atlético-MG por 2 a 2 no Brasileirão, o Fluminense volta suas atenções para a disputa da Libertadores. Líder do Grupo A com cinco pontos, o Tricolor empatou com o Alianza Lima por 1 a 1 e com o Cerro Porteño sem gols, além de vencer o Colo-Colo por 2 a 1.

Do outro lado, o Colo-Colo ocupa a vice-liderança do Grupo A, com quatro pontos. Na rodada de estreia, venceu o Cerro Porteño por 1 a 0. Porém, na sequência, perdeu para o Fluminense por 2 a 1 e empatou com o Alianza Lima sem gols.

Prováveis escalações

Colo-Colo: Cortez; Opazo, Falcón, Amor (Saldivia), Wiemberg; Pavez, Gil e Palacios; Bolados (Zavala), Paiva e Pizarro.

Fluminense: Fábio; Guga, Felipe Melo, Felipe Andrade (Manoel), Marcelo; Martinelli, Lima, Ganso; Arias, Marquinhos, Cano.

Desfalques

Colo-Colo

Arturo Vidal, Leonardo Gil, Guillermo Paiva e Gonzalo Castellani estão machucados.

Fluminense

John Kennedy, afastado por indisciplina, segue de fora, enquanto Renato Augusto está com dores no joelho direito.

Quando é?