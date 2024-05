Onde assistir a Cobresal x São Paulo ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa Libertadores 2024

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (08), no Estádio Zorros del Desierto; confira a transmissão e outras informações do jogo

Cobresal e São Paulo se enfrentam nesta quarta-feira (08), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Zorros del Desierto, no Chile, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2024. A partida será transmitida ao vivo pela Globo (São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná, Minas Gerais - exceto Juiz de Fora -, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Tocantins, Alagoas, Bahia, Pernambuco, Piauí e Pará) na TV aberta, com narração de Everaldo Marques e comentários de Thaís Matos e Caio Ribeiro. Além disso, a Paramount+, no streaming, também vai transmitir o jogo (veja a programação completa).

Após vencer o Vitória por 3 a 1 no Brasileirão, o São Paulo volta as atenções para a disputa da Libertadores. Na vice-liderança do Grupo B, com seis pontos, o Tricolor está a um do líder Talleres. Até o momento, os paulistas venceram o Cobresal e o Barcelona de Guayaquil por 2 a 0, mas foram derrotados pelo Talleres por 2 a 1 na rodada de estreia.

Do outro lado, o Cobresal ocupa a lanterna do Grupo B, tendo conquistado apenas um ponto. Em busca da primeira vitória na Libertadores de 2024, a equipe chilena empatou com o Barcelona de Guayaquil por 1 a 1 e foi derrotada tanto pelo São Paulo quanto pelo Talleres por 2 a 0.

Prováveis escalações

Cobresal: Requena; Guillermo Pacheco, Bechtholdt (Céspedes), Francisco Alarcón e Rodrigo Sandoval; Leandro Navarro, Mesías e Leonardo Valencia; Franco García, Julio Castro e César Munder. Técnico: Gustavo Huerta.

São Paulo: Rafael; Diego Costa, Arboleda, Alan Franco; Igor Vinícius, Bobadilla, Alisson, Nestor e Michel Araújo; Luciano e Calleri. Técnico: Luis Zubeldía.

Desfalques

Cobresal

Sem desfalques confirmados.

São Paulo

Rafinha, James Rodríguez, Lucas e Welington seguem fora.

Quando é?