Onde assistir a Barcelona de Guayaquil x São Paulo ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais da Copa Libertadores 2024

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (25), no Estádio Banco Pichincha; confira a transmissão e outras informações do jogo

Barcelona de Guayaquil e São Paulo se enfrentam na noite desta quinta-feira (25), às 21h (de Brasília), no Estádio Banco Pichincha, no Equador, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2024. A partida terá transmitida ao vivo da ESPN na TV fechada e do Star+ no streaming (veja a programação completa).

Após vencer o Atlético-GO por 3 a 0 no Brasileirão, o São Paulo volta suas atenções para a disputa da Libertadores. Na vice-liderança do Grupo B, com três pontos, o Tricolor foi derrotado pelo Talleres por 2 a 1 na primeira rodada, mas na sequência venceu o Cobresal por 2 a 0 no Morumbis.

O Tricolor terá a estreia do técnico Luis Zubeldía no comando da equipe. O nome do argentino foi publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF na véspera do confronto.

Mais artigos abaixo

"Tive várias ofertas, de várias ligas, mas queria estar aqui. A prioridade foi me recompor em todos os sentidos para poder aceitar novos desafios. Mas sempre tive a sensação que nos cruzaríamos", afirmou o treinador.

Do outro lado, o Barcelona SC busca sua primeira vitória na Libertadores de 2024. A equipe equatoriana, que acumula dois pontos, empatou com o Cobresal por 1 a 1 e com o Talleres por 2 a 2 nos dois primeiros jogos.

Prováveis escalações

Barcelona SC: Javier Burrai, Mathías Suárez, Luca Sosa, Nicolás Ramírez, Aníbal Chalá, Dixon Arroyo, Fernando Gaibor, Damián Díaz, Allen Obando, Joao Rojas, Janner Corozo. Técnico: Diego Lopez.

São Paulo: Rafael; Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Wellington; Pablo Maia, Alisson, Michel Araújo (Galoppo); Luciano, André Silva e Calleri. Técnico: Luis Zubeldía.

Desfalques

Barcelona SC

Sem desfalques confirmados.

São Paulo

Lucas, James Rodriguez e Rafinham seguem fora.

Quando é?

Data: quinta-feira, 25 de abril de 2024

Horário: 21h (de Brasília)

Local: Estádio Banco Pichincha - Guayaquil, EQU

Arbitragem: