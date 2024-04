Onde assistir a Al Ittihad x Al Hilal ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais dos times de Benzema e Neymar na Copa do Rei da Arábia Saudita 2023/24

Quem se classificar encara o vencedor do duelo entre Al Nassr e Al Khaleej na grande final da copa; veja onde assistir ao vivo

Al Ittihad e Al Hilal se enfrentam nesta terça-feira (30), às 15h (horário de Brasília), pela semifinal da Copa do Rei da Arábia Saudita. O jogo será no King Abdullah Sports City, em Jedá, e o vencedor encara Al Nassr ou Al Khaleej na decisão. A transmissão ao vivo é por conta da BandSports, na televisão fechada, e do Canal GOAT, no Youtube (clique aqui para ver a programação completa dos jogos).

Em uma campanha irregular na temporada quando comparado ao investimento do time de Karim Benzema, Kanté, Fabinho e companhia, o Al Ittihad está na quinta colocação da Saudi Pro League e foi derrotado por 3 a 1 para o Al Shabab na última partida. No entanto, o desempenho na Copa do Rei até aqui é cirúrgica, e é o único troféu que restaria para o treinador Marcelo Gallardo no ano.

Por outro lado, o Al Hilal vem em ótima fase, embora tenha perdido a maior sequência de vitórias da história do futebol recentemente ao ser eliminado da Liga dos Campeões da Ásia. Mesmo assim, a campanha no Saudita é impecável, e neste mês foi campeão da Supercopa da Arábia Saudita sobre o rival desta partida. Mais um título coroaria uma temporada quase perfeita para Jorge Jesus e seus comandados.

Mais artigos abaixo

O retrospecto dos times é acalorado e com uma certa vantagem do time de Neymar, que venceu os seis últimos confrontos diretos. O Al Ittihad não sai com uma vitória há 11 jogos, desde 2021, quando ganhou por 2 a 0. Na mais recente ocasião, o líder do campeonato nacional ficou com o troféu da Supercopa após um placar de 4 a 1.

Quer saber, pelo WhatsApp, quem seu time está contratando? Siga aqui o canal da GOAL sobre mercado da bola!

Prováveis escalações

Al Ittihad: Al-Muaiouf; Al-Sagour, Hegazy, Kadesh e Alolayan; Kanté, Shamrani, Romarinho e Al Jamaan; Benzema e Hamdallah. Técnico: Marcelo Gallardo.

Al Hilal: Bounou; Abdullhamid, Koulibaly, Al Bulaihi e Renan Lodi; Kanno, Ruben Neves e Al Faraj; Michael, Milinkovic-Savic e Nasser Aldawsari. Técnico: Jorge Jesus.

Desfalques

Al Ittihad

O brasileiro Fabinho, com lesão muscular na coxa, segue sendo desfalque. Além dele, Al-Jadani, Sharahili e Bamasud também seguem no departamento médico.

Al Hilal

Neymar, em recuperação de cirurgia no ligamento do joelho, Malcom, com lesão no pé, Salem Al Dawsari e Mitrovic, com lesões musculares, são desfalques importantes do Al Hilal.

Quando é?

Data: terça-feira, 30 de abril de 2024

Horário: 15h (de Brasília)