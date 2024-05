Onde assistir a Al Ittihad x Al Ettifaq ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do time de Karim Benzema no Campeonato Saudita 2023/24

Equipes entram em campo nesta sexta-feira (10); veja onde acompanhar ao vivo

Al Ittihad e Al Ettifaq se enfrentam nesta sexta-feira (10), às 15h (horário de Brasília), pela 31ª rodada do Campeonato Saudita. O jogo será no King Abdullah Sports City, em Jedá, e terá transmissão ao vivo para o Brasil através do BandSports, na televisão fechada, e do Canal GOAT, no Youtube (clique aqui para ver a programação completa).

Na quinta colocação da liga com 50 pontos, apesar do investimento altíssimo no início da temporada, o time de Karim Benzema está a cinco pontos de distância do Al Ahli, terceiro da tabela e primeiro qualificado para a Champions League da Ásia. Se fizer uma reta final excelente, ainda há chances de classificação para a competição continental, mas eles têm três derrotas nos últimos três jogos, e precisam vencer a qualquer custo.

Pela frente do Al Ittihad estará o Al Ettifaq. A equipe também conta com jogadores como Seko Fofana e Georginio Wijnaldum, mas também amarga a nona posição da Saudi Pro League. Já sem muitas expectativas para o restante da competição, já que estão distantes da classificação e da zona de rebaixamento, os comandados de Steven Gerrard devem complicar a corrida do rival pelo G-3.

Os últimos dez jogos entre as equipes foram marcados por seis vitórias do Al Ittihad contra duas do Al Ettifaq, além de mais dois empates.

Prováveis escalações

Al Ittihad: Al-Muaiouf; Al-Sagour, Mousa, Hegazi e Kadesh; Kanté, Faisal Al-Ghamdi e Ahmed Alghamdi; Romarinho, Hamdallah e Jota. Técnico: Marcelo Gallardo.

Al Ettifaq: Paulo Victor; Massa, Hendry, Madu e Al Otaibi; Fofana, Wijnaldum e Medrán; Toko Ekambi, Dembelé e Gray. Técnico: Steven Gerrard.

Desfalques

Al Ittihad

Karim Benzema, se recuperando de lesão sob os cuidados dos médicos do Real Madrid em acordo com o clube saudita, é desfalque para a partida. A dupla brasileira Fabinho e Luiz Felipe também seguem de fora.

Al Ettifaq

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

Data: sexta-feira, 10 de maio de 2024

Horário: 15h (de Brasília)