Onde assistir a Al Fayha x Al Nassr ao vivo, na internet e na TV, escalação, horário e mais do time de Cristiano Ronaldo no Campeonato Saudita 2024/25

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (27) pela segunda rodada sa Saudi Pro League; confira a transmissão

O Al Fayha recebe o Al Nassr na tarde desta terça-feira (27), às 15h (de Brasília), no Al Majma’ah Sports City, pela segunda rodada do Campeonato Saudita 2024/25. A partida terá transmissão ao vivo BandSports, na TV fechada e no streaming, e do Canal GOAT, no YouTube (veja a programação completa aqui).

O Al Fayha começou o campeonato com o pé esquerdo, perdendo por 1 a 0 para o Al Taawoun na estreia. Após terminar a última edição da Saudi Pro League na nona colocação, a equipe precisa reagir rapidamente se quiser superar o desempenho do ano anterior.

Por outro lado, o Al Nassr busca recuperação após empatar em casa na primeira rodada com o Al Raed. Além disso, sofreu uma goleada do Al Hilal na final da Supercopa da Arábia. Para as próximas rodadas, o time contará com o reforço do atacante Wesley, promessa do Corinthians.

Prováveis escalações

Al Fayha: Abdulraoof Al-Deqeel, Mukhair Al-Rashidi, Sami Al-Khaibari, Faris Abdi, Mohammed Al Dowaish, Khalid Al Rammah, Nawaf Al-Harthi, Mansor Faiez Al-Bishi, Rakan Kaabi, Fashion Sakala, Ali Al Hussain.

Al Nassr: Bento , Sultan Al-Ghanam , Aymeric Laporte, Ali Lajami, Alex Telles, Marcelo Brozovic, Abdul Al-Khaibari, Otávio, Anderson Talisca, Cristiano Ronaldo, Sadio Mané.

Desfalques

Al Fayha

Sem desfalques confirmados.

Al Nassr

Sem desfalques confirmados.

Quando é?